Honor MagicBook 16 e 16 Pro 2021 ufficiali: ampi e potenti per ogni esigenza

Nell'evento delle scorse ore di Honor, abbiamo assistito a varie ed importanti presentazioni. Se la serie V14 ha portato tante novità alla gamma di notebook di Honor e non solo, i nuovi MagicBook 16 e 16 Pro 2021 portano avanti una continuità affidabile, grazie a ottime specifiche tecniche.

Honor MagicBook 16 e 16 Pro: tutto ciò che c'è da sapere sui nuovi notebook

Design e specifiche

Il corpo degli Honor MagicBook 16 segue il design dei modelli precedenti, ma sempre con strutture sottili e cornici molto ridotte. Questo lo si può vedere dal display, un pannello da 16.1″ 16:9 Full HD, che ottiene anche un refresh rate a 144 Hz.

La differenza tra i due inizia a trasparire nelle specifiche dell'hardware. Non tanto per la CPU, entrambi montano un Ryzen 7-5800H (il modello base c'è anche con Ryzen 5-5600H), come anche la memoria, 16 GB RAM e 512 GB SSD, ma nelle GPU. Infatti, se Honor MagicBook 16 è dotato di scheda grafica integrata, il modello Pro si avvale sia di una versione con GTX 1650, sia di una con la RTX 3050. Insomma, per chi volesse giocare, è sicuramente una buona soluzione.

Andando oltre, troviamo una modalità boost che sul modello base è a 50W e su quello Pro a 85W. In più, sono presenti due ventole di dissipazione a compensazione elettrica. La batteria è invece da 56 Wh. Non mancano 2 porte Type-C 3.2 Gen 1, 2 USB 3.2 Gen 1, ingresso jack per le cuffie, tastiera retroilluminata, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. Il sistema operativo è ancora Windows 10 Home.

Honor MagicBook 16 e 16 Pro – Prezzo e disponibilità

I due nuovi notebook arrivano nel mercato cinese con prezzi a partire dai circa 661€ (4.999 yuan) per la versione Ryzen 5 del modello base, mentre per la versione Ryzen 7 ce ne vogliono circa 688€ (5.199 yuan). Per il modello Pro invece, partiamo dai circa 820€ (6.999 yuan) per la versione con GTX 1650, mentre saliamo a circa 926€ (6.999 yuan) per la versione con RTX 3050.

Non ci sono al momento notizie in merito alla distribuzione Global, ma storicamente Honor ha portato molti dei suoi notebook nel nostro paese, quindi si può confidare possa accadere ancora.

