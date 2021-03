OPPO Find X3 Pro riporta in auge la “pelle” in salsa Cosmic Mocha

Nella recensione abbiamo analizzato pregi e difetti di un OPPO Find X3 Pro che non si può certo dire che esteticamente sia anonimo. Non è un caso che il top di gamma si sia aggiudicato il premio Red Dot Award 2021 proprio per la sua estetica. OPPO è riuscita a realizzare un camera bump mai visto prima, senza soluzione di continuità con la back cover, restituendo un effetto sinuoso ed organico. Quello che invece ha deluso alcuni sono le colorazioni, con il produttore che ha optato per un approccio più minimale del solito.

OPPO Find X3 Pro fa il suo debutto nella colorazione Cosmic Mocha

Soltanto tre colorazioni sono disponibili: Gloss Black, Blue e White, ben realizzati ma indubbiamente poco appariscenti. Ma come spesso accade con OPPO, con il passare del tempo arrivano nuove varianti, come questa Cosmic Mocha.









I più attenti si saranno accorti che questa nuova variante di OPPO Find X3 Pro si ricollega alle colorazioni Green ed Orange di Find X2 Pro. Questo perché la compagnia ha deciso di riabbracciare la pelle vegana, un nome più carino ma che sta ad indicare l'ecopelle. Il risultato non è quindi quello della pelle vera e propria, ma almeno la natura ringrazia. La colorazione Cosmic Mocha, però, è al momento disponibile solamente in Cina, ma potrebbe essere importata successivamente. La possiamo trovare sullo store cinese JingDong ad un costo di 5.999 yuan di listino, pari a circa 776€, ben sotto ai 1.149,99€ necessari per acquistarlo in Italia.

