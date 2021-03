Tra i tanti partner di Xiaomi, uno tra i più apprezzati è senza dubbio il produttore di robot vacuum cleaner, Roborock. E anche stavolta potrebbe aver fatto centro con una nuova serie di robot aspirapolvere 2-in-1, la Roborock T7S, che si divide in quello base, il Plus ed il modello con dock di svuotamento, divisi in varie fasce di prezzo.

Roborock T7S/T7S Plus: tutto sui nuovi robot aspirapolvere 2-in-1

Design e caratteristiche

Guardando al design del nuovo robot Roborock T7S, notiamo come questo, rispetto ad esempio all'S7, sia di colore bianco, con un frontale trasparente. Il T7S Plus invece, sebbene mantenga la colorazione bianca, ha un frontale di colore nero, ma questo è dovuto all'elettronica diversa tra i due modelli.

Infatti, sebbene a livello “motoristico” siano entrambi dotati di un motore (abbastanza d in grado di garantire una pressione da 2.500 Pa, una batteria da 5.200 mAh, un serbatoio d'acqua (quindi con funzione lavapavimenti) da 470 ml, un contenitore per la polvere da 300 ml (con una copertura fino a 250 metri quadrati), differiscono in quanto a funzioni smart.

Sì, perché è vero che entrambi hanno integrato il nuovo sistema RR Mason 8.0, che implementa un sistema di aggiornamenti OTA a lunghissimo termine, un riconoscimento di circa 6.000 piani di azione ed una maggiore precisione di pulizia che permette una riduzione dell'energia utilizzata, ma il modello T7S ha un sistema AI integrato che manca in quello standard, rendendolo quindi molto più intelligente. Ovviamente, entrambi sono comunque gestibili dall'applicazione dedicata ed entrambi possono usufruire della base di ricarica e svuotamento.

Roborock T7S/T7S Plus – Prezzo e disponibilità

Ma quanto costano quindi i nuovi robot di Roborock, partner di Xiaomi? Il Roborock T7S base ha un prezzo di circa 388€ (2.999 yuan), mentre per il T7S Plus sono necessari circa 453€ (3.499 yuan). Se invece si vuole approfittare della base di svuotamento, il modello T7S accessoriato ha invece un prezzo di circa 634€ (4.899 yuan). I prezzi sono leggermente più bassi rispetto ai modelli della serie S, quindi bisogna sperare che arrivino a prezzi concorrenziali anche quando saranno disponibili negli store che operano da noi come Banggood o Geekbuying, oppure AliExpress.

