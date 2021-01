Roborock S7 ufficiale al CES 2021

Tra le aziende partner di Xiaomi, Roborock è di certo una di quelle che ha fatto tantissima strada, riuscendo ad affermarsi anche come marchio singolo. Ormai i suoi dispositivi sono associati alla qualità e il nuovo Roborock S7 non è che l'ennesima dimostrazione: andiamo a scoprire tutti i dettagli del robottino presente tra i protagonisti del CES 2021, tra caratteristiche e prezzo di vendita.

Roborock S7 è il nuovo robot aspirapolvere della partner di Xiaomi | Caratteristiche e Prezzo

Il primo passo in avanti del Roborock S7 è rappresentato dal nuovo sistema di lavaggio “sonico”, con un mop in grado di vibrare ad una frequenza di 50 Hz fino a 3.000 giri al minuto. Ciò si traduce in una pulizia ancora più approfondita, sia durante il lavaggio che nel catturare polvere e sporco. Grandi novità anche per le spazzole, ora completamente in gomma senza setole; inoltre, al termine della pulizia il mop è in grado di solleversi di 5 mm dal pavimento, in modo da non lasciare tracce di sporco.

Dotato di una potenza di aspirazione di 2.500 PA, il robot è in grado di rilevare automaticamente la presenza di tappeti, in modo da sollevare il mop. Il contenitore della polvere ha una capacità di 470 ml mentre quello dell'acqua arriva fino a 300 ml. La batteria è un'unità da 5.200 mAh, in grado di offrire fino a 3 ore di pulizia in modalità silenziosa. Ovviamente il dispositivo è in grado di interfacciarsi con l'app del brand e quella di Xiaomi.

Oltre al dispositivo, Roborock ha presentato anche pratica “stazione di svuotamento” (la vedete in copertina). Grazie ad essa il robot sarà in grado di svuotare il contenitore della polvere in modo autonomo. Comunque pare che si tratterà di un accessorio disponibile singolarmente, retrocompatibile e in arrivo entro la fine dell'anno.

Invece, i prezzo del nuovo robot aspirapolvere Roborock S7 è di circa 530€ al cambio attuale, ovvero 649$. Il dispositivo debutterà negli States il 24 marzo, nelle colorazioni Black e White. Non lasciatevi intimorire dal prezzo di vendita: siamo certi che non mancherà l'occasione di mettere le mani sul robottino ad una cifra ancora più invitante, magari grazie ad una delle offerte dei “soliti” store noti.

