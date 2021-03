OnePlus Nord N100 si aggiorna alla OxygenOS 10.5.8: tutte le novità

A distanza di poco più di un mese, arriva un nuovo aggiornamento software per OnePlus Nord N100 e si tratta della OxygenOS 10.5.8. Rispetto al precedente update, le novità non sono radicali, in quanto siamo di fronte ad un aggiornamento perlopiù correttivo. Oltre a correggere alcuni problemini riscontrati nel software, la nuova release sistema qualche ottimizzazioni per consumi e sicurezza.

La OxygenOS 10.5.8 arriva su OnePlus Nord N100

Come prevedibile, quindi, l'aggiornamento alla OxygenOS 10.5.8 per i possessori di OnePlus Nord presente un changelog abbastanza stringato.

Sistema Ottimizzati i consumi energetici in standby in alcuni scenari Risolti alcuni problemi noti Aggiornate le patch di sicurezza Android a febbraio 2021



Anche l'ultimo aggiornamento è ancora un po' indietro con le patch di sicurezza, ancora ferme al mese di febbraio. Per il resto, il nuovo update software risolve qualche bug e migliora i consumi quando non si utilizza lo smartphone. Se avete un OnePlus Nord N100, sappiate che si tratta di un aggiornamento incrementale e potrebbe volerci qualche giorno prima che vi arrivi. Nel caso in cui non voleste attendere, qualora fosse disponibile la ROM in download la troverete nel nostro articolo dedicato.

