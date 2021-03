Durante il mese di marzo abbiamo dato un'occhiata ai vari codici generici dello store, ma stavolta le cose si fanno ancora più interessanti e comincia un evento particolarmente ricco per tutti i cacciatori di sconti. In questa prima metà del 2021, AliExpress compie 11 anni e festeggia il suo compleanno con una sfilza di offerte, coupon e promo dedicate a tantissimi prodotti.

AliExpress compie 11 anni: ecco le offerte dedicate al compleanno dello store

Quella del compleanno di AliExpress è una tradizione che va avanti ormai da un po' di tempo: anziché sfruttare un singolo codice sconto, store mette a disposizione molteplici coupon e varie iniziative promozionali, con un numero davvero alto di offerte. Prima di dare un'occhiata ai codici e ad alcune delle occasioni piccanti vi segnaliamo le varie iniziative disponibili.

Come funzionano e come usare i Coupon per il compleanno di AliExpress

Dopo aver visto le varie sezioni dedicate al compleanno di AliExpress è arrivato il momento di passare ai coupon dedicati: ecco come funziona la promo e come usare ogni codice sconto per l'evento. Di seguito trovate l'elenco dei codici, tutti da inserire al momento dell'acquisto. Inoltre vi segnaliamo che è possibile utilizzare solo un coupon per volta.

AMAN4 – 4$ di SCONTO su una spesa di 30$;

AMAN7 – 7$ di SCONTO su una spesa di 50$;

AMAN9 – 9$ di SCONTO su una spesa di 90$;

AMAN10 – 11$ di SCONTO su una spesa di 110$;

ALIAN4 – 4$ di SCONTO su una spesa di 30$;

ALIAN7 – 7$ di SCONTO su una spesa di 50$;

ALIAN9 – 9$ di SCONTO su una spesa di 90$;

ALIAN11 – 11$ di SCONTO su una spesa di 110$.

Infine vi segnaliamo che è possibile utilizzare solo un coupon per volta, quindi non sono cumulabili.

Alcune delle migliori offerte per il compleanno dello store

Se volete sempre restare aggiornati sulle novità di AliExpress e scoprire tutte le promo dedicata all'undicesimo compleanno iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato allo store: in basso trovate il box con le offerte in tempo reale, insieme al pulsante per effettuare l'iscrizione e non perdere nemmeno un'offerta!

