Dimensity 9000 è più efficiente dello Snapdragon 8 Gen 1

È da qualche settimana che si discute di MediaTek e di Qualcomm, ma soprattutto di Dimensity 9000 e Snapdragon 8 Gen 1. La nuova generazione di System-on-a-chip realizzata con processo produttivo a 4 nm è capitanata da questi due esponenti. Parliamo di soluzioni di fascia high-end, pertanto destinate ai top di gamma più costosi che vedremo da qui ai prossimi mesi. Se si parla di Qualcomm, lo vediamo su Moto Edge X30 e lo vedremo su Xiaomi 12, OnePlus 10, OPPO Find X5, Realme GT 2 Pro, Black Shark 5 e Red Magic 7. Se si parla di MediaTek, invece, il suo chip sarà utilizzato su vivo X80, OPPO Find X5 e Redmi K50. Persino Samsung, che ricordiamo è l'azienda che produce fisicamente lo Snapdragon 8 Gen 1, sarebbe in procinto di collaborare con MediaTek. Ma anche Realme, OnePlus e Motorola farebbero parte dell'elenco dei produttori che starebbero preparando smartphone col Dimensity 9000.

Dimensity 9000 e Snapdragon 8 Gen 1 messi a confronto nei benchmark

Nonostante le soluzioni Qualcomm siano solitamente più apprezzate, il lavoro svolto da MediaTek sembra star ripagando, anche se siamo ancora alle fasi iniziali. Come dimostrano i primi benchmark ufficiali, Dimensity 9000 è in grado di tenere testa senza grossi problemi allo Snapdragon 8 Gen 1. Prima di tutto, vediamo le rispettive specifiche:

Snapdragon 8 Gen 1 CPU ARMv9 1 x 3 GHz X2 + 3 x 2,5 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510 GPU Adreno RAM LPDDR5 3200 MHz ROM UFS 3.1

Dimensity 9000 CPU ARMv9 1 x 3,05 GHz X2 + 3 x 2,85 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510 GPU Mali-G710 MP10 850 MHz RAM LPDDR5X 3750 MHz ROM UFS 3.1



Ma a parte parlare di potenza bruta nei benchmark, recentemente è uscito fuori un dato altrettanto se non più interessante: quello relativo all'efficienza. Tramite il test SPEC, in Cina si sono misurati i valori relativi alla potenza in proporzione alla potenza consumata. E se nei benchmark delle performance il Dimensity 9000 ha leggermente la meglio, in quelli relativi all'efficienza c'è un vantaggio più netto da parte di MediaTek.

Sia che si parli di efficienza dei core più potenti Cortex-X2 che di quelli intermedi Cortex-A710, il MediaTek Dimensity 9000 porta con sé un vantaggio di circa il +30%. Pur utilizzando la stessa configurazione della CPU, c'è chi indica la cache della CPU come elemento che determina parte di questo vantaggio.

Snapdragon 8 Gen 1 6 MB sL3 per la CPU 4 MB cache di sistema

Dimensity 9000 8 MB sL3 per la CPU 6 MB cache di sistema



Che lo Snapdragon 8 Gen 1 non sia un campione d'efficienza non lo scopriamo oggi, comunque. Oltre ai test GeekBench, che mostrano consumi sopra la media (anche sopra lo Snapdragon 888), con il lancio del primissimo Moto Edge X30 abbiamo visto che c'è qualche problema di temperature. A tal punto che Qualcomm avrebbe scelto di mettere da parte Samsung e tornare ad affidarsi a TSMC per la produzione dei propri chip. Quella TSMC che, ricordiamo, possiede le fabbriche a 4 nm da cui escono proprio il Dimensity 9000.

con offerte e coupon esclusivi sempre diversi