TicWatch GTK ufficiale: costa solo 28€

Dopo la serie GTX e GTH, ecco che Mobvoi ne crea una inedita con il lancio del nuovissimo TicWatch GTK. Lo smartwatch va così ad arricchire ulteriormente il già nutrito catalogo del produttore di dispositivi indossabili. Vediamo quindi quali sono le sue caratteristiche e a che prezzo vengono proposte.

Mobvoi presenta ufficialmente TicWatch GTK: ecco quali sono le novità

TicWatch GTK si presenta con un quadrante rotondo, uno schermo da 1,3″ con risoluzione 360×360 pixel, in una scocca in metallo con certificazione 5 ATM per nuoto e immersioni. Lo schermo può essere arricchito scegliendo una fra le più di 100 watchfaces con vari stili, oltre alla possibilità di usare quadranti personalizzabili con le proprie immagini preferite

Come ci fa capire la suddetta certificazione, TicWatch GTK è uno smartwatch adatto per le proprie sessioni di allenamento. Il software include 14 modalità sportive (camminata, corsa indoor/outdoor, ciclismo indoor/outdoor, escursione, calcio, basket, nuoto, vogatore, ginnastica, yoga, allenamento libero salto della corda), tutte monitorate tramite sensore dei battiti cardiaci 24/7 e algoritmo AI che analizza e registra i dati degli esercizi svolti. Il software include anche una suite di analisi approfondita della qualità del sonno (sonno profondo, leggero e veglia), così come la possibilità di contrare la riproduzione audio in remoto e visualizzare le notifiche.

La connettività è gestita tramite Bluetooth 5.0 e la batteria all'interno dell'orologio gli permette di offrire un'autonomia di circa 7/10 giorni.

TicWatch GTK è un modello presentato per il momento solo in Cina, al prezzo di 299 yuan, pari a circa 41€, ma proposto in offerta early-bird a 199 yuan, cioè soli 28€. Vedremo se e quando verrà portato anche sul mercato Global.

