Amanti dei panda? Allora adorerete il nuovo stile delle Huawei FreeBuds Pro!

Quando si parla di auricolari TWS di qualità e in grado di regalare non poche soddisfazioni, è impossibile non farsi venire in mente le ultime cuffie top del colosso cinese. E se siete tra gli appassionati dei panda, ora amerete ancora di più le Huawei FreeBuds Pro grazie alla nuova colorazione lanciata in queste ore.

Huawei FreeBuds Pro: la nuova colorazione strizza l'occhio agli amanti dei panda

La nuova versione delle cuffie TWS premium di Huawei è stata avvistate in Cina nello store online JD (uno dei più noti sulla piazza). La piattaforma ha dato il via alle vendite della nuova colorazione Ink Rhyme White – questa la traduzione dal cinese – dedicata alle Huawei FreeBuds Pro: per quanto il nome della versione non ha nulla a che vedere con il noto animale… è impossibile non pensare ad un panda osservando il colore degli auricolari e della custodia di ricarica!

Come si può notare osservando le immagini, i gommini ed alcuni inserti delle cuffie e del case sono colorati di nero, in contrapposizione con il resto del corpo (completamente bianco). Lo scacco è decisamente netto e l'effetto generale sempre – almeno dai render – parecchio piacevole. Per quanto riguarda le specifiche non ci sono differenze rispetto alle altre versioni: si tratta delle FreeBuds Pro di sempre (con tutti i loro pregi).





Nemmeno il prezzo di vendita è cambiato: la nuova colorazione “panda” della Huawei FreeBuds Pro viene proposta a 899 yuan (circa 125€ al cambio), ossia la cifra di listino in Cina. Per ora non ci sono dettagli in merito ad un'eventuale uscita in Europa, ma teniamo le dita incrociate. Che ne pensate di questa particolare colorazione?

