Il nuovo power bank tascabile di Xiaomi ricarica lo smartphone velocemente fino a 3 volte

Avere sempre la possibilità di ricaricare i nostri dispositivi quando siamo fuori casa negli ultimi anni è diventato sempre più importante, con gli smartphone che che spesso offrono batterie poco performanti per quelle che sono le esigenze di tutti i giorni. Di questa problematica è ben conscia Xiaomi, che porta sul mercato un nuovo power bank tascabile dalla grande autonomia e velocità di ricarica.

3 porte USB,10.000 mAh e 22.5 W di ricarica: ecco il nuovo power bank Xiaomi

Xiaomi Power Bank 10000 mAh 22.5W Lite è un dispositivo di ricarica dal design a saponetta, estremamente semplice da trasportare grazie allo spessore di soli 15 millimetri e il peso di 227 grammi. Come facilmente intuibile anche dal nome, la capacità di questo power bank è di 10.000 mAh: questo significa che uno smartphone moderno può essere caricato in media dalle 2 alle 3 volte.

Il dispositivo è dotato di una porta USB-C con una velocità massima di 22.5 W e due uscite USB di Tipo A che offrono fino 12 W di velocità. Il power bank, inoltre, supporta i protocolli di ricarica Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, AFC, FCP, SCP, PE, e SFCP, con diverse misure di sicurezza che impediscono il sovraccarico e il sovra-voltaggio dovuto all'aumentare delle temperature.

Xiaomi Power Bank 10000 mAh 22.5W Lite è disponibile in Cina tramite il sito ufficiale al prezzo di circa 10€ (79 yuan). Al momento non sono noti piani per una commercializzazione internazionale del prodotto, ma non escludiamo che questo power bank possa arrivare anche in occidente.

