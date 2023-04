Dove comprare gli accessori originali per Xiaomi Band 8

L'ultima smart band targata Xiaomi ha portato una ventata di freschezza alla serie, ma senza stravolgere troppo le cose. Lo schermo resta invariato, ma guadagna la luminosità automatica; lo stile a capsula rimane, eppure l'aggancio dei cinturini si rinnova. Proprio su quest'ultimo aspetto ha deciso di fare leva la compagnia cinese, proponendo una serie di cinturini ed accessori adatti ad ogni esigenza.

Xiaomi Smart Band 8: dove comprare i cinturini originali del nuovo fitness tracker

Per chi vuole saperne di più su Xiaomi Band 8, eccovi il nostro approfondimento. Come anticipato in apertura, si tratta di un gadget ancora capace di offrire qualcosa agli appassionati. Tra le ultime novità abbiamo appunto i cinturini, parecchio votati allo stile o alle funzionalità.

Ad esempio abbiamo soluzioni in pelle, in nylon, in acciaio, oppure è possibile trasformare la smart band in un pendente. Per i più sportivi, il fitness tracker può essere agganciato ad una scarpa per il monitoraggio avanzato dell'allenamento.

Se avete bisogno del nuovo fitness tracker del brand, ecco dove comprare Xiaomi Band 8; per gli utenti che hanno già provveduto al dispositivo, continuate a leggere in modo da scoprire tutti gli accessori originali e dove comprarli.

GizTop

AliExpress

Una volta aperta la pagina dedicata, scegliete il vostro cinturino direttamente tramite la selezione presente subito sotto il prezzo.

Cinturino pelle e acciaio – 32,4€

Cinturino pelle bicolore – 32,4€

Cinturino nylon – 25,7€

Cinturino Elegant Green – 25,7€

Running Clip – 11,9€

Pendente – 32,4€

