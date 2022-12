OnePlus 3.0: ecco come si evolve la fusione con OPPO

Nell'estate 2021, OnePlus e OPPO annunciarono di essersi ufficialmente unite, con la prima che divenne a tutti gli effetti un sub-brand della seconda. Una notizia che portò con sé migliorie tecniche, come l'unione del team di ricerca e sviluppo, ma anche un certo malcontento, con alcuni dipendenti che arrivarono persino a dimettersi. Il nuovo corso di OnePlus probabilmente non andò giù nemmeno a Carl Pei, che decise di lasciare la compagnia da lui co-fondata e creare Nothing. Un nuovo corso che prese il nome di OnePlus 2.0 e a cui adesso segue una sua versione rinnovata, che per comodità chiameremo OnePlus 3.0, annunciata in occasione del suo 9° anniversario.

OnePlus celebra il suo 9° anniversario e lo fa annunciando novità fra lei e OPPO

Che non sia stata tutta rose e fiori la fusione fra OnePlus e OPPO si percepisce da alcuni dettagli, come per esempio l'abbandono del progetto del sistema operativo unificato. Ma guardando al futuro, scopriamo che OPPO ha deciso di investire circa 1,35 miliardi di finanziamenti verso OnePlus nell'arco dei prossimi 3 anni. Una cifra che servirà come base per la nuova strategia dual-brand che OPPO ha deciso di attuare per rendere più efficace la sinergia fra i due marchi.

Nei prossimi anni, quindi, OnePlus diventerà il brand pioniere nell'ambito delle “performance flagship“; non viene specificato cosa significhi nel dettaglio, ma immaginiamo possa significare che i top di gamma OnePlus assumeranno un ruolo più incisivo nel portare al pubblico tecnologie all'avanguardia, che siano chipset di ultimissima generazione o ricariche ultra-rapide. Per fare questo, è previsto che i prodotti OnePlus avranno un margine di profitto praticamente nullo, e questo potrebbe significare il ritorno dei cosiddetti flagship killer.

Verrà aggiornata la strategia di commercializzazione, con il brand OnePlus dedicato esclusivamente alle vendite online in Cina pur potendo contare sui centri di assistenza e riparazione OPPO sparsi per la nazione. Resta da capire come questo cambio di strategia si rifletterà in occidente, un mercato sempre più ostico sia per OPPO che per OnePlus.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il