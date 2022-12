Realme GT Neo 5: c’è la data di lancio, ma anche un dettaglio importante

Realme ha annunciato che terrà presto un grande evento nel corso del quale svelerà le sue ultime tecnologie. Anche se non lo ha dichiarato esplicitamente, protagonista di questo evento dovrebbe essere Realme GT Neo 5.

Questa potrebbe essere la data di lancio di Realme GT Neo 5

In realtà, stando a quanto riferito dalla fonte, la presentazione di Realme GT Neo 5 dovrebbe avvenire nel corso di un evento durante il quale il colosso tecnologico annuncerà anche i suoi ultimi progressi sul fronte della ricarica rapida e la nuova tecnologia “leapfrog” che promette di creare un'esperienza di ricarica flash cross-age.

A tal proposito, Realme GT Neo 5 dovrebbe essere disponibile in due varianti: la versione standard, con ricarica flash cablata da 150 W ed una batteria da 5.000 mAh, e una versione di fascia alta con ricarica rapida cablata da 240 W ed una batteria da 4.600 mAh.

L'appuntamento è fissato al prossimo 5 gennaio 2023, e noi non vediamo l'ora di sapere di più di questo nuovo smartphone firmato Realme, che sembra già promettere prestazioni senza precedenti. Questa nuova tecnologia di ricarica, infatti, potrebbe potenzialmente stabilire un nuovo standard per gli smartphone in futuro e rappresentare un significativo passo avanti in termini di velocità, sicurezza e longevità.

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di Realme GT Neo 5, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo.

