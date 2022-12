Come vincere uno smartphone Honor con una semplice foto di Natale

Come avete trascorso il vostro Natale e qual è stato il momento più magico che avete vissuto? Raccontatelo con uno scatto, raccontatelo ad Honor. Questi sono gli ultimi giorni, infatti, per partecipare al Christmas Magic Moments 2022 di Honor, il ricco ed emozionante contest natalizio con in palio un nuovo smartphone! Scopriamo insieme in cosa consiste e come partecipare al concorso.

Come vincere uno smartphone Honor con uno scatto di Natale

Cosa significa per voi il Natale e qual è stato il momento più magico vissuto quest'anno? Per alcuni potrebbe essere l'aver condiviso l'ultima fetta di Pandoro con la dolce metà. Per altri potrebbe essere l'aver visto il proprio cane scodinzolare felice indossando un simpatico cappello di Natale. Per altri ancora, essere riusciti a pranzare con i nonni, condividendo con loro ricordi passati e racconti di quando tutto era diverso. Il primo Natale con il nuovo arrivato, un camino acceso e attorno al quale i bambini giocano, un bacio sotto il vischio, un brindisi ad altri momenti di gioia come questi, un abbraccio, magari l'ultimo per diverso tempo, a quell'amico che è venuto a trovarci e che presto ripartirà.

Natale può significare tante cose, e la magia risiede nelle più piccole cose. Raccontate il vostro momento magico con uno scatto e provate a vincere un nuovo smartphone Honor con il concorso Christmas Magic Moments 2022. Con questo emozionante contest natalizio, Honor invita tutti gli utenti a catturare la magia del Natale e a condividere i momenti più belle delle feste con una foto, mettendo in palio tre diversi smartphone per iniziare il nuovo anno nei migliori dei modi!

Come partecipare al concorso natalizio di Honor e premi in palio

Partecipare al concorso Christmas Magic Moments 2022 di Honor è molto semplice, basta seguire questi pochi semplici passi! Anzitutto, sfogliate la galleria del vostro smartphone e individuate lo scatto perfetto, quello che più di tutti ha rappresentato il momento magico del vostro Natale. Prestate attenzione, però: l'immagine deve essere scattata con uno smartphone (non importa quale), deve avere il lato corto non inferiore a 1.000 pixel, pesare un massimo di 30 MB e deve essere caricata in formato JPG!

Fatto? Bene. Adesso collegatevi alla pagina Honor dedicata all'iniziativa (QUI) e pubblicate nella sezione Commenti l'immagine che avete scelto. Pubblicare più scatti non aumenterà le vostre probabilità di vincita: scegliete, dunque, quello che più vi piace, il più significativo, quello più particolare, perché verrà considerato valido solo un contenuto per profilo. Infine, seguite honor_italia su Instagram e iscrivetevi a HONOR Italia Official Group su Facebook.

I vincitori saranno annunciati il prossimo 9 gennaio su Honor Community e sul gruppo Facebook e verranno valutati in base alla qualità, alla creatività e alla pertinenza degli scatti. Non temete: se avrete vinto, verrete contattati in privato da chi di dovere. Ma passiamo adesso alla parte più interessante: i premi che il contest Christmas Magic Moments 2022 di Honor ha messo in palio.

Verranno eletti cinque vincitori. Il primo riceverà in regalo un Honor Magic 4 Lite, il secondo un Honor X8, mentre il terzo, il quarto e il quinto vincitore otterrano un Honor X7. Stiamo parlando di smartphone molto validi, tra i più apprezzati di sempre, e Honor vi dà la possibilità di ottenerli GRATUITAMENTE semplicemente partecipando al concorso natalizio.

Iniziativa valida fino al prossimo 31 dicembre 2022. Per maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione al concorso, consigliamo di dare un'occhiata al regolamento ufficiale presente nella pagina dedicata all'evento.

