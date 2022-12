Il mouse wireless Xiaomi Miiiw è silenzioso ed economico: solo 11€!

Se avete bisogno di un mouse estremamente silenzioso, utile soprattuto in ambienti molto calmi quali possono essere la biblioteca o il posto di lavoro, Xiaomi ha il dispositivo che fa proprio al caso vosto: il mouse wireless Miiiw da Xiaomi Youpin.

Il mouse wireless super silenzioso: ecco Xiaomi Miiiw

La particolarità di questo mouse è la sua estrema silenziosità nel click dei tasti. Sia il tasto destro che quello sinisto sono praticamente “muti“, perfetti per quelle situazioni molto silenziose dove anche un breve click potrebbe creare fastadio e imbarazzo.

Il mouse wireless Xiaomi Miiiw è dotato anche di un tasto centrale per cambiare DPI, scegliendo fra tre diverse velocità del puntatore: 800, 1200 e 1600. Il dispositivo è alimentato a batterie, non incluse nella confezione per evitare il deterioramento durante le spedizioni più lunghe.

Xiaomi Miiiw Wireless Mouse è disponibile su AliExpress al prezzo di 11.20€, con spedizione dalla Cina.

