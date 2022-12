Meizu MP3 Pro: lettore audio Hi-Fi 1-Bit con DAC dal design nostalgico

Dopo quasi vent'anni dal debutto sul mercato come produttore di lettori audio, Meizu presenta al pubblico il nuovo MP3 Pro, tornando in questo modo alle radici del brand. Questo lettore Hi-Fi offre un design classico e caratterstiche per veri amanti della musica, ma per vederlo in azione bisognerà aspettare ancora un po'.

Meizu torna alle origini: nel 2023 arriva il nuovo lettore audio MP3 Pro

Per questo ritorno alle origini, Meizu ha scelto per MP3 Pro un design squadrato con un piccolo display LCD e tasti fisici sulla parte frontale. Un tipo di form-factor che andava molto in voga nei primi anni 2000, quando spopolavano i lettori MP3 e l'iPod era l'oggetto del desiderio di tutti.

Meizu MP3 Pro offre un'esperienza Hi-Fi Premium, grazie al DAC H1 che supporta il formato DSD a 1-Bit di qualità estremamente elevata, quasi mille volte superiore alla normale codifica PCM standard. Un dispositivo studiato, quindi, per gli amanti della musica che non vogliono assolutamente compromessi durante l'ascolto dei propri brani preferiti.

Per acquistarlo, però, bisognerà attendere ancora un po': Meizu ha infatti annunciato che diffonderà maggiori dettagli su questo dispositivo soltanto durante la primavera, quando saranno indicati ufficialmente anche prezzo e data di uscita. Il debutto, ovviamente, è atteso in Cina e al momento rimane sconosciuta una eventuale possibilità di arrivo anche nel resto del mondo.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il