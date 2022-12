Rubare la vostra bici sarà impossibile con questo lucchetto Xiaomi, perfetto anche per i Ninebot

Se siete in possesso di un monopattino elettrico o di una bicicletta e desiderate vivere con più serenità quei momenti in cui lasciate il vostro due-ruote all'esterno di un supermercato o di un qualsiasi altro locale, senza temere che qualcuno possa portarvelo via, allora potreste trovare molto interessante l'offerta di cui vogliamo parlarvi oggi. Il lucchetto Xiaomi Ninebot può essere acquistato ad un prezzo davvero ottimo su AliExpress!

Il lucchetto con catena Xiaomi per bici e monopattini è impossibile da manomettere

Questo resistente lucchetto con catena Xiaomi è particolarmente indicato per i monopattini elettrici Ninebot, essendo dotato di un supporto che permette di agganciare il lucchetto al manubrio ed averlo così sempre pronto all'uso. Il lucchetto permette di impostare una password a cinque cifre (a tal proposito, supporta 99.999 combinazioni) che può essere cambiata in qualsiasi momento per una sicurezza maggiore.

La catena, invece, è realizzata in acciaio inossidabile, un materiale molto resistente che, unito al solido lucchetto, rende quasi impossibile rubare la bicicletta o il monopattino elettrico a cui è agganciato, essendo anti-taglio e anti-furto.

Come anticipato, il lucchetto con catena Xiaomi Ninebot può essere acquistato in offerta su AliExpress a 25€. Un valido piccolo investimento per la sicurezza del nostro due-ruote e per la tranquillità mentale. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il