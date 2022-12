1 anno di Honor: tanti prodotti, una Community ricca ed un ecosistema al top

Il 2022 è stato un anno difficile per una valanga di motivi, ma è stato anche ricco di traguardi e di soddisfazioni per tanti. Durante quest'anno ci siamo rifatti gli occhi con top di gamma, modelli da gaming, mid-range dal prezzo aggressivo e in mezzo ad un vero e proprio oceano di prodotti tech un brand cinese è stato in grado di distinguersi. Smartphone caratterizzati da specifiche stellari, modelli accessibili, sconti top, portatili ed accessori per tutti i gusti (e per tutte le tasche), una Community salda e coesa, un ecosistema sempre più ricco: insomma, il 2022 di Honor merita davvero tanto ed è arrivato il momento di fare il punto della situazione, sempre con lo sguardo rivolto verso il futuro!

1 anno di Honor: facciamo il punto della situazione e salutiamo il 2022

I vantaggi della Community di Honor

Uno dei grandi punti di forza del brand cinese è senza dubbio la sua Community: proprio quest'anno la piattaforma Honor Club ha raggiunto (e superato) i 70 mila utenti registrati, facendo registrare un picco di popolarità di tutto rispetto. Ma cos'è esattamente la Community di Honor? Si tratta di uno spazio virtuale nato per accogliere Fan e curiosi, appassionati del brand e di tecnologia, ma anche i nuovi utenti in cerca di aiuto e di consigli. Un punto d'incontro trasversale che proietta verso un mondo fatto di tech e di convenienza, ma anche di iniziative promozionali, di Contest e di opportunità (sia per i neofiti che per i veterani di Honor).

Honor Club conta una media di oltre 5000 utenti attivi ogni mese, un numero in continua crescita: basti pensare ai dati da luglio a novembre 2022, che hanno vista un aumento del 10% degli appassionati. Ovviamente l'iscrizione è completamente gratuita ed avviene visitando la pagina della Community oppure scaricando l'app ufficiale.

Tra le attività della Community ci sono anche i Contest, come l'evento Christmas Magic Moments lanciato a dicembre: Honor cerca sempre di stuzzicare la creatività degli utenti e con questa iniziativa punta a far emergere il lato più sensibile degli appassionati, invitandoli a realizzare uno scatto in grado di catturare la magia del proprio Natale.

Un'altra iniziativa degna di nota è senza dubbio il Fans Tour, che porta il team di Honor in giro per l'Italia a conoscere vecchi e nuovi appassionati. Il 27 novembre c'è stato un evento a Napoli con lo staff di GizChina.it: una serata speciale in cui abbiamo incontrato tanti appassionati del mondo tech, con un gustoso aperitivo e – ovviamente – tanti gadget e sorprese.

Per concludere la nostra panoramica è impossibile non citare lo store ufficiale HiHonor, ossia l'e-commerce del brand: una vetrina sui prodotti dell'ecosistema della compagnia ricco di occasioni per risparmiare (come nel caso delle iniziative promozionali dedicate al Black Friday e ai regali di Natale).

Un ecosistema sempre più ricco e connesso

Il 2022 non ha portato solo una Community più unita ed appassionata ma anche una sfilza di novità per l'ecosistema del brand, sia in termini di prodotti che di funzionalità. Impossibile non citare Honor Connect, una delle grandi novità di quest'anno: la massima espressione dell'ecosistema di un brand non è rappresentata dal numero di prodotti lanciati ma da quanto questi siano interconnessi tra di loro, per un'esperienza appagante e senza soluzione di continuità in cui smartphone e notebook diventano un'unica entità.

Honor Connect è la nuova tecnologia del brand per unire tutti i prodotti del suo ecosistema: si tratta di funzionalità interne che mirano ad aumentare l'usabilità dei dispositivi della compagnia insieme. La dimostrazione più tangibile arriva nell'integrazione tra smartphone e notebook Honor: i due terminali interagiscono in modo fluido e naturale, senza la necessità di fastidiose app di terze parti.

È possibile sfruttare la collaborazione multi-schermo, le finestre per app multiple, la condivisione istantanea di file; inoltre basta un semplice click per rispondere alle chiamate direttamente dal PC invece che dal telefono.

A rendere il tutto ancora più semplice ed immediato pensa poi MagicOS 7.0, la nuova versione dell'interfaccia proprietaria della compagnia cinese. Si tratta di un passo avanti importante per migliorare l'esperienza multipiattaforma e multidispositivo, per sperimentare tutte le potenzialità dell'ecosistema Honor.

Tanti nuovi prodotti: smartphone, accessori e notebook per tutte le tasche

Le novità software ci sono tutte: il 2022 ha portato con sé nuove tecnologie e funzioni ma ovviamente anche l'hardware vuole la sua parte. Quest'anno è stato fondamentale per Honor e per la sua avventura in Italia e in Europa: abbiamo assistito al lancio di una pletora di nuovi prodotti, ma sopratutto al debutto di dispositivi che mirano a coprire una molteplicità di fasce di prezzo.

Guardando al mondo degli smartphone, il 2022 di Honor ha portato con sé degli ottimi device: la fascia media si è arricchita con Honor X7 e X8, due budget phone che strizzano agli appassionati in cerca di un buon dispositivo, senza spendere una fortuna. Per gli utenti che mirano al nuovo standard di connettività è stato lanciato il modello X8 5G, un altro terminale dal look giovanile che non si fa mancare nulla.

Il 2022 è stato anche l'anno della serie Magic 4: un trittico di smartphone che culmina con uno straordinario modello Pro, un concentrato di stile e tecnologia. Un altro grande nome di quest'anno è Honor 70, ultimo dispositivo della serie Number, in assoluto tra gli smartphone con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Ma l'ecosistema di Honor non è solo telefoni: MagicBook 16 è il portatile dall'ampio display, con un corpo leggero ed un comparto tecnico di prima categoria (AMD Ryzen 5 5600H, 16/512 GB di memorie, Windows 11 e lettore d'impronte); presenti all'appello anche i modelli MagicBook 14 e 15 con AMD, perfetti per chi punta alla massima portabilità ma senza troppe rinunce.

Infine abbiamo avuto novità anche per gli accessori: Honor Watch GS3 e gli auricolari true wireless Earbuds 3 Pro sono stati in grado di regalarci delle sessioni di corsa decisamente appaganti. La nostra panoramica si conclude con Honor Pad 8, il tablet del brand con schermo da 12″ con risoluzione 2K, Snapdragon 680 e tanta batteria: un dispositivo che non nulla da temere dalla concorrenza!

Honor 70

Abbiamo già citato Honor 70, ma si tratta di un dispositivo che più di tutti rappresenta la versatilità del brand e la capacità di intercettare i gusti e le necessità degli utenti. Ci è piaciuto davvero tanto e il motivo è semplicissimo: parliamo di uno dei migliori smartphone per rapporto qualità/prezzo, come evidenziato anche poco sopra. Honor 70 ha stile e carattere da vendere e si presenta come un prodotto attuale, con un occhio puntato sul mondo del vlogging.

La modalità Solo Cut consente agli utenti di produrre facilmente vlog che mettono in evidenza una persona specifica in un gruppo, grazie alla tecnologia integrata di reidentificazione della persona. Invece il Dual Video Streaming permette di registrare due video in contemporanea, uno con un singolo soggetto e l'altro con l'intero gruppo.

Il tutto fa affidamento su un comparto tecnico con nulla da invidiare: un sensore principale IMX800 da 54 MP accompagnato da un modulo Ultra-wide e macro da 50 MP ed un obiettivo dedicato alla profondità di campo (2 MP).

Non manca poi uno splendido display OLED da 6.67″ Full HD+ a 120 Hz con bordi curvi mentre il cuore del dispositivo è lo Snapdragon 778G+, alimentato da una capiente batteria da 4.800 mAh con ricarica da 66W.

Honor Magic 4 Pro

Per chi punta alla fascia premium, Honor ha sfornato uno smartphone che rappresenta il non plus ultra del suo ecosistema: un vero gioiello tecnologico che unisce eleganza, potenza ed un comparto fotografico che non lascia spazio alle incertezze. Stiamo parlando – ovviamente – di Honor Magic 4 Pro, l'ultimo top di gamma del brand!

Abbiamo passato un mese in compagnia del flagship, confermando anche le impressioni avute in fase di recensione: stiamo parlando di una belva dallo stile unico ed accattivante, con un colossale schermo OLED Quad Curve da 6.8″ con tecnologia LTPO, risoluzione WQHD+ e refresh rate a 120 Hz. Il retro ospita una fotocamera dal layout inedito: un enorme modulo circolare con una sfilza di sensori, ognuno con un ruolo fondamentale.

Il sensore principale è un'unità grandangolare da 50 MP (f/1.8) supportato da un modulo ultra wide da 50 MP ed un teleobiettivo a periscopio da 64 MP (f/3.5). Quest'ultimo offre uno zoom ottico 3.5X e digitale fino a 100X, con stabilizzazione OIS per foto impeccabili. Abbiamo poi un sistema di messa a fuoco laser dTOF con un sensore anti flickering.

Le prodezze in campo fotografico continuano anche sulla parte frontale, con un doppio modulo composto da un obiettivo da 12 MP ed un ToF 3D: il tutto si traduce in selfie precisi e nel supporto al riconoscimento del volto tridimensionale.

Il resto del pacchetto comprende l'impermeabilità IP68, lo Snapdragon 8 Gen 1, una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 100W (sia cablata che wireless alla stessa potenza). Insomma… semplicemente uno dei migliori flagship del 2022!

Honor Magic Vs in Cina e in Europa

Honor Magic 4 Pro è stato protagonista della scena per gran parte dell'anno, ma nell'ultimo periodo qualcun altro gli ha soffiato il posto come flagship più stiloso del 2022. A novembre la compagnia cinese ha presentato in patria Honor Magic Vs, il suo secondo smartphone pieghevole. Il dispositivo è stato mostrato anche durante i vari incontri del Fans Tour e c'è un motivo preciso: si tratterà del primo foldable del brand ad arrivare in Europa.

Non abbiamo ancora una data ma il MWC 2023 potrebbe essere il palcoscenico perfetto per mostrare questo terminale al pubblico occidentale. Honor Magic Vs supera l'eleganza del predecessore e fa numerosi passi avanti. La cover posteriore presenta una texture con venature leggiadre mentre l'ampio schermo OLED da 7.9″ a 120 Hz permette di beneficiare di un'esperienza tablet completa (con tanto di supporto allo stilo). All'esterno troviamo invece un pannello da 6.45″ a 90 Hz.

Il dispositivo si affida allo Snapdragon 8+ Gen 1 e monta una batteria da ben 5.000 mAh: si tratta dell'unità più capiente vista a bordo di un pieghevole, con tanto di ricarica rapida da 66W.

Pensate ancora che il corpo pieghevole sia solo un esercizio di stile? E invece Honor Magic Vs è un flagship con tutti i crismi, dotato di un comparto fotografico top composto da un sensore da 54 MP, un ultra wide da 50 MP ed un obiettivo per macro e bokeh da 8 MP.

Cosa ci riserva il 2023

Come avete visto insieme a noi, il 2022 di Honor è stato un tripudio di stile, elegante, potenza con tantissimo spazio a prodotti accessibili e convenienti. Ma cosa ci riserverà il 2023? Ovviamente è impossibile non pensare al debutto in Europa di Magic Vs: come anticipato poco sopra, il dispositivo pieghevole arriverà anche da noi. Le indiscrezioni sulla futura serie Magic 5 non si sono fatte attendere: ci aspettiamo ancora una volta dei dispositivi eccellenti, caratterizzati da un look che diventerà iconico (ma che per ora è ancora inedito).

Sicuramente arriveranno tantissime novità anche per indossabili, tablet e notebook ma per il momento siamo costretti a pazientare. Una cosa è certa: con Honor ne vedremo delle belle!

