Honor vuole scoprire la magia del tuo Natale: partecipa al Christmas Magic Moments!

Il Natale è un momento di unione dove tutti si riuniscono per far rivivere le tradizioni: ogni famiglia ha le proprie e il Contest Christmas Magic Moments 2022 di Honor è l'occasione perfetta per mostrare la magia del nostro Natale. L'iniziativa mette al centro gli utenti e i valori che contano e in più è possibile vincere dei fantastici premi! Andiamo a scoprire come funziona quest'iniziativa del brand e come fare per partecipare.

Honor Christmas Magic Moments 2022: tutto sul nuovo Contest di Natale

Questo mese è un momento di festa, che culmina il 25 dicembre con una delle giornate più importanti dell'anno. Honor ha deciso di celebrare questo evento con un toccante cortometraggio, un progetto delicato e profondo che mira a scaldare il cuore in un periodo molto particolare. Le feste natalizie si avvicinano e non c'è momento migliore per stare con i propri cari; anche la distanza si fa un po' più piccola grazie alla tecnologia.

In questi giorni, la compagnia cinese ha lanciato anche il Contest Christmas Magic Moments 2022. Honor invita gli utenti a catturare la magia del proprio Natale, i momenti più belli ed emozionanti delle feste. L'iniziativa durerà fino al 31 dicembre 2022: c'è ancora tempo per inviare il vostro scatto magico e provare a vincere uno dei premi in palio.

Il Contest fotografico vede protagonisti gli appassionati del brand e le loro feste, le tradizioni, la magia dei momenti quotidiani in un periodo importante come quello delle feste di Natale. Lo scatto può essere un momento di condivisione dell'intimità del salotto o della tavola, ma anche una piazza addobbata ed illuminata, ricordi di un viaggio durante le feste: non ci sono limiti, basta immortalare la magia del vostro Natale.

Come fare per partecipare al Contest natalizio di Honor

Per partecipare all'evento Christmas Magic Moments 2022 non dovete far altro che accedere alla pagina dedicata presente nel portale della Community (lo trovate qui) e seguire le istruzioni di seguito.

Pubblicate nella sezione commenti il vostro scatto magico

Seguite honor_italia su Instagram

Iscrivetevi a HONOR Italia Official Group su Facebook

Verrà considerato valido un solo contenuto per profilo

I vincitori saranno annunciati il 9 gennaio 2023 tramite Community e Gruppo Facebook e verranno contattati tramite messaggio privato. Le immagini inviate devono essere create con telefoni cellulari (non ci sono limiti per marca o modello) ed ogni scatto deve essere con il lato corto non inferiore a 1.000 pixel, di dimensione massima di 30 MB e in formato JPG.

Quali sono i premi in palio?

Abbiamo parlato delle condizioni per partecipare e degli scatti che dovranno mostrare la magia del vostro Natale: le immagini saranno valutati per qualità, creatività e pertinenza, ovviamente considerando anche il grado di coinvolgimento che riusciranno a generare. Il vostro scatto sarà capace di far emozionare la giuria in modo autentico ed originale?

In caso di vittoria, allora vi aggiudicherete uno dei seguenti premi:

1° classificato – Honor Magic 4 Lite

2° classificato – Honor X8

3° classificato – Honor X7

Per saperne di più, date un'occhiata anche al regolamento completo presente nella pagina dell'evento.

