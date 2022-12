Redmi Note 12 Pro+ Global: spuntano diverse opzioni di archiviazione e prezzi

Si continua a parlare di Redmi Note 12 Pro+ Global, il cui debutto è atteso per l'inizio del prossimo anno. Questo smartphone potrebbe presentare delle piccole differenze rispetto la controparte cinese, ma resterà la fotocamera da 200 MP, l'elemento più importante e caratterizzante del dispositivo. Di recente, sono emersi dei nuovi dettagli sulle opzioni di archiviazione e sul prezzo di Redmi Note 12 Pro+ Global: ecco i dettagli.

Queste potrebbero essere le varianti e i prezzi di Redmi Note 12 Pro+ Global

Stando a quanto emerso in rete di recente, Redmi Note 12 Pro+ arriverà in tre diverse opzioni di archiviazione: una con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno; una con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria; ed una con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interno. I prezzi potrebbero essere rispettivamente di 24.999 rupie indiane (che corrispondono a circa 285€); 26.999 (circa 307€) per la 8/256 GB; e 28.999 rupie per l'opzione top, che corrispondono a circa 330€ al cambio.

Per quanto riguarda la disponibilità di Redmi Note 12 Pro+, si dice che la presentazione possa avvenire il prossimo 5 gennaio 2023, per poi estendere la disponibilità all'acquisto l'11 gennaio. Inoltre, si dice anche che lo smartphone possa debuttare in India come Xiaomi 12i HyperCharge.

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di Redmi 12 Note Pro+ prima del lancio globale, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni su design, specifiche tecniche e prezzo del dispositivo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il