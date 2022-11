Honor sarà a Napoli con GizChina per incontrare i fan: un evento speciale ed una super anteprima!

Torna l'evento Honor Fans Tour, un'iniziativa pensata per gli appassionati del brand cinese in giro per l'Italia. L'appuntamento è fissato per il 27 novembre nella cornice di Napoli: Honor incontrerà i fan e per l'occasione ci saremo anche noi di GizChina.it! Sarà una serata speciale e non vediamo l'ora di conoscere tutti voi, amanti tech e curiosi!

Honor Fans Tour parte da Napoli: tutti i dettagli dell'evento

Come anticipato in apertura, l'evento di Napoli segna il ritorno dell'Honor Fans Tour: si tratta di una serie di incontri con i fan del brand e il punto di partenza sarà proprio la città partenopea. Durante la serata verrò offerto un aperitivo molto speciale e non mancheranno gadget e sorprese. Sarà possibile incontrare il brand Honor e noi di GizChina.it, potrete testare i prodotti dell'azienda e scoprire dal vivo la Community di Honor, uno spazio dove parlare di tecnologia, fotografia… ed offerte!

L'evento si terrà domenica 27 novembre prezzo Social Pizza, via Alessandro Scarlatti 84 E (80127, Napoli): i posti sono limitati, quindi iscrivetevi subito!

Tra le sorprese potrebbe esserci anche un dispositivo molto speciale: stiamo parlando di Honor Magic Vs, il nuovo pieghevole della compagnia che sarà presentato in Cina il 23 novembre. Si tratta del primo foldable del brand ad arrivare anche in versione Global e molto probabilmente sarà mostrato in anteprima assoluta.

Insomma, ci saranno tante occasioni che gli appassionati di Honor apprezzeranno di certo! L'appuntamento è fissato per domenica 27 novembre: iscrivetevi subito per una serata indimenticabile!

