Honor MagicOS 7.0 ufficiale: tutte le novità e gli smartphone supportati

Presentato ad IFA 2022, la nuova interfaccia grafica di Honor basata su Android 13 è finalmente pronta ad arrivare sugli smartphone della nota azienda cinese. Tante novità per MagicOS 7.0, soprattutto per quanto riguarda il design che adesso risulta più fluido e piacevole.

Honor presenta MagicOS 7.0: tutte le novità dell'aggiornamento ad Android 13

In occasione del lancio della serie 80 di Honor, l'azienda cinese ha ufficializzato anche l'arrivo della nuova UI: MagicOS 7.0. Questa nuova interfaccia introduce una revisione completa del design con diverse nuove funzioni. Tuttavia è bene specificare che al momento non è stata chiarita la versione Android: la gamma 80 e Magic Vs sono basati su Android 12. Comunque l'UI dovrebbe presentare anche Android 13, magari in arrivo in un secondo momento.

Passando alle caratteristiche, il design è molto più semplificato con icone flat, animazioni fluide e il nuovo font Honor Sans utilizzato per tutta la UI. La nuova Home Screen accoglie cartelle più grandi per un'accessibilità facilita, mentre i widget offrono un'esperienza di utilizzo completamente personalizzabile.

Arrivano anche nuove app pre-installate, come l'editor video e MagicRing: la nuova soluzione di Honor per il trasferimento seamless dei file e la sincronizzazione delle informazioni attraverso i dispositivi Honor, inclusi laptop e tablet.

Novità anche per gli smartphone pieghevoli, che ottengono una tastiera in split screen, con supporto per smart widget e task manager. Con Magic Text, inoltre, gli utenti potranno salvare in PDF i testi riconosciuti automaticamente nelle immagini.

Con Honor OS TurboX, invece, le app si apriranno con maggiore velocità e reattività con un consumo energetico minore, mentre MagicGuard si occuperà di proteggere il sistema e la privacy degli utenti.

Quali smartphone Honor si aggiorneranno alla MagicOS 7.0

La nuova MagicOS 7.0 non sarà subito disponibile su tutti gli smartphone Honor, ma l'azienda cinese seguirà un programma di rilascio scaglionato, con nuovi smartphone supportati ogni mese. Ecco quando la nuova UI sarà disponibile (ovviamente in riferimento ai modelli China).

Dicembre 2022

Honor Magic V

Honor Magic3 Ultimate Edition

Honor Magic3 Pro

Honor Magic3

Honor V40

Gennaio 2023

Honor Magic4 Supreme Edition

Honor Magic4 Pro

Honor Magic4

Febbraio 2023

Honor 70 Pro+

Honor 70 Pro

Honor 70

Marzo 2023

Honor 60 Pro

Honor 60

Honor 50 Pro

Honor 50

Aprile 2023

Honor X40 GT

Maggio 2023

Honor V40 Light Luxury Edition

Honor X40

Honor X30

