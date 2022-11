Un assaggio del Black Friday di Honor: offerte lampo, bundle e sconti fino a 200€!

Il mese di novembre ha visto un abbassamento delle temperature e l'arrivo del freddo: il preludio all'inverno è arrivato ma questo periodo non va affrontato con malinconia. L'ultima settimana di novembre, infatti, è dedicata all'evento più atteso dell'anno da tantissimi utenti attenti al risparmio : si tratta del momento del venerdì nero, evento che – a dispetto del nome – ha regalato tanti sorrisi nel corso degli anni. Black Friday significa offerte e prezzi folli ed anche a questo giro lo store ufficiale Honor è pronto a dire la sua!

Honor dà il via alle offerte per il Black Friday: un antipasto con smartphone, PC ed indossabili

L'evento vero e proprio dedicato al venerdì nero si terrà la prossima settimana ma nel frattempo HiHonor – e-commerce ufficiale del brand – ha aperto le danze con una serie di occasioni da non sottovalutare. Smartphone, notebook ed indossabili in offerta lampo, ma anche vari bundle che vi permettono di entrare nell'ecosistema Honor con un bel risparmio!

Ovviamente non poteva mancare all'appello Honor 70 5G: protagonista anche della nostra recensione, questo smartphone si è distinto fin da subito per il suo stile unico. Honor è sempre stata una realtà attenta all'eleganza ed è sempre stata in grado di superarsi ad ogni modello.

Il dispositivo è stato realizzato con un occhio agli amanti del vlogging, con funzionalità come la modalità Solo Cut ed il Dual Video Streaming (e ovviamente una fotocamera top da 54 MP con ultra-wide e macro). Il cuore del terminale è lo Snapdragon 778+ 5G e non si risparmia neppure su batteria e ricarica (con un'unità da 4.800 mAh e ricarica da 66W).

Honor 70 5G viene proposto a prezzo scontato in bundle con Honor Band 6, una cover protettiva e gli auricolari TWS EarBuds 3 Pro: la versione da 8/128 GB scende a 499.9€ mentre quella da 8/256 GB a 549€.

Restando a tema smartphone, era immancabile il top di gamma del momento: Honor Magic 4 Pro scende a 799.9€ (220€ di sconto!) con un super bundle (le EarBuds 2 Lite e l'indossabile Watch GS3). Abbiamo passato un mese in compagnia del flagship e ci ha regalato grandi soddisfazioni! Parliamo di un telefono colossale, con uno splendido schermo OLED Quad Curve da 6.8″ con risoluzione WQHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Un vero e proprio gioiello caratterizzato da un corpo resistente all'acqua (IP68) ed il chipset Snapdragon 8 Gen 1, una belva di potenza. A proposito di performance sfrenate, la batteria è dotata della doppia ricarica da 100W (sia cablata che wireless)!

Chiaramente parliamo di uno dei migliori Camera Phone sulla piazza, con una fotocamera composta da un sensore da 50 MP, un grandangolo da 50 MP, un teleobiettivo a periscopio da 64 MP (con OIS) ed un modulo dTOF.

Le offerte sugli smartphone del brand non finiscono qui: abbiamo anche occasioni dedicate ad Honor 50 (un altro gioiellino potente e stiloso) e al recente X8 5G. Ci sono occasioni anche sugli indossabili e sui portatili, come nel caso di MagicBook 16: il notebook premium scende ancora di prezzo in occasione del venerdì nero!

Date un'occhiata a tutte le offerte dello store ufficiale Honor attive ora: l'antipasto perfetto al Black Friday!

