Nothing Phone (2) arriva in Italia: più premium ma con tante novità

Ne abbiamo parlato in tante occasioni ed ora finalmente è ufficiale: Nothing Phone (2) arriva in Italia e porta una ventata di freschezza nel panorama mobile attuale, con uno stile unico ed accattivante che abbiamo già imparato ad apprezzare con la prima generazione. Andiamo a conoscere le novità del nuovo modello, insieme ai dettagli sul prezzo per il nostro paese.

Nothing Phone (2) ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo

Nothing Phone (2) ripropone il design iconico visto con il predecessore, con la stessa attenzione per i dettagli ed una scocca trasparente: il risultato è un dispositivo ancora più raffinato della prima generazione, con un'estetica migliorata ed un'esperienza più ergonomica (con un mid-frame più sottile di 1 mm e un retro in vetro imbottito). La chiave di volta del design degli smartphone del brand è senza dubbio l'interfaccia Glyph: si tratta di un sistema di luci LED (il numero di segmenti luminosi è aumentato rispetto agli oltre 900 del primo capitolo) che permette di personalizzare determinati eventi con giochi di luci e suoni.

Crediti: Nothing

Gli utenti possono assegnare sequenze luminose e sonore a contatti e notifiche, in modo da ricevere informazioni chiave in un lampo. Inoltre l'interfaccia Glyph offre funzionalità aggiuntive come un indicatore di carica della batteria ed una pratica torcia.

Crediti: Nothing

Altra novità importante riguarda l'interfaccia proprietaria, che si aggiorna a Nothing OS 2.0: l'UI offre un'esperienza veloce e fluida, incarnando al meglio l'estetica minimale del brand. È presente un nuovo layout monocromatico e la possibilità di rimuovere le etichette dalle app; migliorano anche la schermata iniziale e di blocco in rapporto ai widget. Ovviamente non mancano personalizzazioni per quanto riguarda il design della griglia, le dimensioni dei widget, temi, colori, layout di cartelle e copertine illustrate. Ciliegina sulla torta, Nothing ha velocizzato l'apertura delle app (sono fino a due volte più rapida rispetto a Phone 1).

Crediti: Nothing

Il nuovo Nothing Phone (2) migliora anche il comparto fotografico, per un'esperienza ancora più premium. Frontalmente abbiamo un modulo da 32 MP mentre sul retro trova spazio una doppia fotocamera da 50 + 50 MP, con un sensore principale Sony IMX890.

Dotato di un avanzato Image Signal Processor (ISP) a 18 bit, Phone (2) è in grado di elaborare i dati della fotocamera fino a 4.000 volte in più rispetto al suo predecessore. Con un aumento di tre volte dell'acquisizione dei dati, la funzionalità Advanced HDR acquisisce otto fotogrammi con diversi livelli di esposizione all'interno del dominio RAW del sensore. Ciò consente di preservare un'abbondanza di dettagli in ogni fotogramma, unendoli per produrre un'immagine finale che cattura il risultato più realistico. Per migliorare ulteriormente l'esperienza della fotocamera, Motion Capture 2.0 facilita l'identificazione in tempo reale dei soggetti in movimento e garantisce una messa a fuoco precisa su tutti i dettagli cruciali. Non manca la possibilità di registrare video in 4K a 60 fps mentre la tecnologia EIS e la stabilizzazione ottica OIS permettono di avere risultati fluidi e precisi.

Crediti: Nothing

Il resto delle specifiche comprende uno schermo OLED LTPO da 6,7″ edge-to-edge con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz (da 1 Hz), una capiente batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida e modalità wireless ed il chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Infine migliora tantissimo anche il lato della sostenibilità: Phone (2) ottiene una riduzione di 5 Kg di CO2, grazie ad un elevato numero di componenti riciclati.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità in Italia, Nothing Phone (2) sarà in vendita dal 21 luglio (con preordini dal 17 luglio) a partire da 679€ (8/128 GB). Oltre alla versione base troviamo anche le varianti maggiorate da 12/256 GB e da 12/512 GB, rispettivamente a 729€ e 849€. Inoltre gli utenti avranno la possibilità di essere tra i primi al mondo ad acquistare Phone (2) in alcuni specifici negozi WINDTRE, oltre a ottenere alcuni vantaggi e offerte esclusivi disponibili in base all'ordine di arrivo.

nel nostro volantino settimanale

⭐️ Scopri le