Xiaomi 14 Ultra: batteria più capiente, ma ricarica più lenta del Pro

Aggiornamento 07/02: trapelano nuove informazioni sulla batteria del modello Ultra, le trovate nell’articolo.

È da prima del debutto della serie 14 che si parla del futuro modello Ultra della gamma: i dispositivi super premium attirano sempre l’attenzione e nel caso della compagnia di Lei Jun ormai è diventato di rito “spettegolare” sui terminali più potenti in arrivo e scoprire in anticipo le novità. Se finora si è parlato principalmente delle capacità fotografiche di Xiaomi 14 Ultra, l’ultimo leak cambia registro e parla di batteria e ricarica: saranno sufficienti per soddisfare i Mi Fan?

Xiaomi 14 Ultra potrebbe avere una batteria più capiente rispetto ai predecessori

Crediti: Xiaomi

L’attuale Xiaomi 13 Ultra monta una batteria da 5.000 mAh; un passo avanti rispetto al precedente 12S Ultra, equipaggiato con un’unità da 4.860 mAh. La crescita è innegabile: probabilmente la compagnia cinese ha recepito il feedback degli utenti e punta ad offrire una batteria sempre maggiore, in bilico tra dimensioni della stessa e la struttura del dispositivo. Le ultime novità riguardano Xiaomi 14 Ultra: secondo quanto trapelato il prossimo super flagship dovrebbe offrire una batteria da 5.180 mAh nominali, che come valore tipico sarebbero 5.300 mAh, in contrasto con i 5.500 mAh vociferati in precedenza.

Per quanto riguarda la ricarica, viene indicata una potenza pari a 90W e wireless a 50W, il ché sarebbe un passo indietro rispetto ai 120W di Xiaomi 14 Pro. Tuttavia, è bene ricordare che anche Xiaomi 13 Pro si caricava a 120W mentre 13 Ultra a 90W, a fronte però di una batteria più capiente.

Le capacità fotografiche aumentano ad ogni generazione tra sensori di alto livello, lenti ed ottimizzazioni Leica, migliorie in termini di algoritmi e di software in generale. Ma diciamoci la verità: tutto questo può risultare “inutile” senza un’autonomia adeguata. Non tanto per le foto punta e scatta, quanto per i video ad alta risoluzione (specialmente se parliamo di dispositivi in mano a content creator o utenti appassionati).

Il lancio in Cina di Xiaomi 14 Ultra sarebbe previsto nel corso del Q1 2024, in anticipo rispetto al solito, quindi è probabile che non manchi molto al via per la solita carrellata di indiscrezioni.

