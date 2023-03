Samsung Galaxy F14 ufficiale: il nuovo low budget 5G con tanta batteria

A distanza di pochissimo dall'uscita del nuovo M54 e dei modelli A54 e A34 (gli ultimi due anche in Italia) ecco che il colosso tecnologico asiatico continua a sfornare mid-range votati al 5G. In queste ore è stato lanciato ufficialmente Samsung Galaxy F14 5G, un dispositivo dal prezzo economico dotato di buone specifiche tecniche ed un look giovanile: ecco tutti i dettagli!

Samsung Galaxy F14 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

In termini di design, il nuovo arrivato non si discosta di una virgola dagli ultimi dispositivi delle serie M ed A: ancora una volta troviamo un look che ricalca quello della famiglia Galaxy S23, con fotocamere a filo con la scocca. Le cose cambiano con la parte frontale ed è qui che Samsung Galaxy F14 5G mostra la sua natura da budget phone.

Il dispositivo offre uno schermo dotato di notch a goccia, una soluzione LCD IPS da 6,6″ di diagonale, con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz. Il display è protetto da un vetro Gorilla Glass 5 mentre la scocca è realizzata in policarbonato. Di lato, integrato nel tasto di accensione, trova spazio il lettore d'impronte digitali.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Il cuore del nuovo mid-range è il chipset Exynos 1330, accompagnato da 4/6 GB di RAM e 128 GB di storage ed alimentato da una capiente batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 25W. Il comparto fotografico è basato su una fotocamera principale da 50 + 2 MP mentre frontalmente abbiamo un sensore da 13 MP.

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy F14 continuano con il supporto Dual SIM 5G, WiFi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, Type-C per ricarica e dati, un ingresso mini jack per le cuffie. Lato software è presente Android 13, sotto forma di One UI 5.1.

Tirando le somme, il nuovo F14 5G altro non è che un rebrand (con Dual Camera invece di tre sensori) dei cugini M14 5G e A14 5G, lanciati – rispettivamente – a marzo e gennaio di quest'anno.

Samsung Galaxy F14 5G – Prezzo e uscita

Samsung Galaxy F14 5G ha debuttato in India nella giornata del 24 marzo, con un prezzo di partenza di 169€ al cambio (14.990 rupie per la versione da 4/128 GB). Il modello da 6/128 GB viene proposto invece a circa 180€, ossia 15.990 rupie.

