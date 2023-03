Aqara Smart Video Doorbell G4: nuovo campanello smart con riconoscimento facciale

La domotica è in continua evoluzione e con l'aumentare della popolarità dell'intelligenza artificiale è solo questione di tempo prima che sempre più dispositivi integrino nuove soluzioni per fornire servizi sempre più potenti. Aqara, per esempio, ha deciso di sfruttare l'IA per il riconoscimento facciale nel nuovo Smart Video Doorbell G4.

Il nuovo campanello smart di Aqara utilizza l'IA per riconoscere i volti

Aqara Smart Video Doorbell G4 è un campanello intelligente dotato di una videocamera con risoluzione 1080p Full HD, in grado di effettuare un streaming in tempo reale sui dispositivi Echo di Amazon e Nest di Google. Questa funzione consente di sapere in diretta chi ha appena bussato alla porta di casa, direttamente tramite il proprio ecosistema domotico.

Questo campanello smart si differenzia dagli altri per la presenta dell'intelligenza artificiale installata direttamente sul dispositivo. La videocamera, infatti, è in grado di riconoscere chi ha suonato alla porta, azionando una serie di trigger personalizzati. Per esempio: una volta riconosciuto il postino, può essere riprodotto automaticamente un messaggio vocale che gli indica dove lasciare il pacco nel caso in cui non ci sia nessuno a casa.

Doorbell G4 offre un altoparlante con una potenza massima di 95 dB, per assicurarsi che il campanello venga udito da qualsiasi lato della casa ci si trovi. Per quanto riguarda, invece, l'alimentazione e la batteria il dispositivo può essere collegato perennemente alla corrente, oppure utilizzare il battery pack per un'autonomia di 4 mesi.

Aqara Smart Video Doorbell G4 è attualmente disponibile negli Stati Uniti al prezzo di 119.99$, ma arriverà molto presto anche in Europa e sarà acquistabile su Amazon Italia tramite il box che trovate qui sotto.

