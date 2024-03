Mobivention annuncia il suo store per iOS: sarà tra i primi ad arrivare su iPhone

Le nuove politiche per App Store di Apple sembrano non spaventare proprio tutti, con nuovi store interessanti ad approdare su iOS che si aggiungono alla lista giorno dopo giorno. In queste ore, infatti, è arrivato anche l’annuncio di Mobivention, una compagnia tedesca specializzata nella sviluppo di applicazione e Progressive Web App che offrirà un modo nuovo di distribuire app business sul sistema operativo mobile di Apple.

Arriva un nuovo modo per distribuire le app business su iOS grazie a Mobivention

Con un comunicato stampa, Mobivention ha annunciato l’arrivo del proprio App Marketplace su iOS 17.4 in Europa, grazie all’entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA) voluto dall’Unione Europea. Con tutta probabilità, si tratterà del primo store di terze parti ad arrivare su iPhone, dato gli sviluppatori hanno annunciato di essere già pronti al lancio.

“Siamo pronti per il lancio il 7 marzo 2024, la prima data possibile“, ha annunciato Dr Hubert Weid, Managing Director di Mobivention, che ha chiarito che il nuovo store sarà dedicato agli utenti business che vogliono distribuire app ai loro clienti in modo alternativo, evitando lo store ufficiale di Apple. Questo permetterà agli utenti di avere meno limitazioni e di offrire app più ricche di funzionalità.

Vi ricordiamo che il lancio di iOS 17.4 è previsto per oggi, mentre l’entrata il vigore del DMA sarà ufficiale a partire dal prossimo 7 marzo.

