Xiaomi Band 8 Pro con display più grande e GPS, in sconto a meno di 70€

Il lancio della nuova smartband è avvenuto prima in Cina e poi in Italia (in occasione del MWC 2024). Si tratta della versione premium dell’ultimo fitness tracker della compagnia asiatica, un accessorio particolarmente apprezzato dai Mi Fan e dagli utenti in cerca di un indossabile ricco di funzioni: ecco le migliori occasioni dedicate a Xiaomi Band 8 Pro in offerta lampo o con codice sconto!

Con Xiaomi Smart Band 8 Pro il fitness tracker diventa premium: ecco le migliori promo, in offerta lampo o con codice sconto

Crediti: Xiaomi

La versione Pro di Xiaomi Smart Band 8 eredita tutto il meglio del modello standard e offre un look differente, insieme a funzioni aggiuntive. Il dispositivo è particolarmente adatto agli utenti che non gradiscono l’iconico corpo a capsula della band di Xiaomi: il questo caso il design è più simile a quello di un classico smartwatch. Xiaomi Smart Band 8 Pro offre uno schermo più grande (AMOLED, da 1,74″) ed è dotato del GPS integrato. Il sensore per la luminosità automatica è sempre presente, così come l’AOD. L’autonomia sale invece a circa 14 giorni (due in più rispetto al modello standard).

Crediti: Xiaomi

La nuova Xiaomi Smart Band 8 Pro è arrivata di recente in Italia ed ora è in offerta lampo su Yeppon: l’indossabile scende a soli 62,9€, con 5,5€ di spese di spedizione. Il prezzo totale, quindi, è di 68,4€ (anziché 79,9€ di listino). Ovviamente è prevista la spedizione direttamente dai magazzini italiani. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le