Google Pixel Watch si aggiorna: tutte le novità della patch di marzo 2024

Così come Android 14 QPR2 e Pixel Feature Drop sono appena arrivati ad allietare gli utenti possessori degli smartphone Pixel, c’è un aggiornamento in serbo anche per chi al polso indossa uno smartwatch “Made by Google“. Le patch di marzo 2024 infatti arrivano anche su Pixel Watch e Pixel Watch 2, con le novità maggiori che vanno a riguardare proprio il primo indossabile realizzato da Mountain View.

Il Pixel Feature Drop di marzo 2024 arriva anche su Pixel Watch e Pixel Watch 2

Google ha iniziato oggi il rollout del nuovo aggiornamento per Pixel Watch e Pixel Watch 2 che include anche le patch di sicurezza di marzo 2024. Basato su Wear OS 4, il nuovo aggiornamento porta il numero di build TWD9.240205.001.A3 per tutti e quattro i modelli di smartwatch attualmente disponibili sul mercato.

Questo nuovo aggiornamento è particolarmente importante per i possessori del primo Pixel Watch: sul dispositivo infatti arriva l’app per la respirazione Fitbit Relax con la modalità di allenamento automatica, che rileva quando si inizia e si interrompe la corsa, la camminata, lo spinning, tapis roulant, il canottaggio oppure in giro in bicicletta. Su Pixel Watch 2, invece, sono finalmente disponibili le indicazioni stradali tramite Google Maps.

Per aggiornare il vostro smartwatch non dovrete far altro che fare tap sulla schermata “L’orologio è aggiornato” in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema” per far partire immediatamente il download del nuovo aggiornamento.

