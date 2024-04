Apple lancia iOS 17.5 Beta 3: tutte le novità

Il lancio ufficiale di iOS 17.5 si avvicina sempre più, con la terza beta che è disponibile a partire da oggi per tutti gli sviluppatori. Il sistema operativo mobile di Apple, negli ultimi mesi, ha subito grandi cambiamenti soprattutto a causa del Digital Markets Act voluto dall’Unione Europea, ma le rivoluzioni non sono ancora finite: con questo nuovo aggiornamento, infatti, arriverà anche l’installazione delle app direttamente dal web.

Terza beta per iOS 17.5, mentre si attende il lancio ufficiale a maggio

iOS 17.5 Beta 3 è disponibile da oggi, ad una sola settimana di distanza da lancio della seconda beta per questo nuovo aggiornamento del sistema operativo mobile di Apple. Le novità, questa volta, sembrano essere davvero molto poche: si tratta infatti di un aggiornamento che mira a migliorare la stabilità della Web Distribution, la nuova funzionalità che permette di installare le app direttamente dai siti web degli sviluppatori (sideloading).

Per installare questa nuova versione di test è necessario semplicemente recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi scegliere il canale “Developer Beta” per proseguire con il download di iOS 17.5 Beta 3.

