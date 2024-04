Meta aggiorna i suoi smart Ray-Ban con AI, videochiamate e nuovi stili

Nonostante la popolarità degli occhiali smart realizzati in collaborazione con Ray-Ban non sia schizzata alle stelle, Meta sembra non voler ancora rinunciare al suo progetto più ambizioso. Con un aggiornamento software, infatti, il team guidato da Mark Zuckerberg ha deciso di introdurre sui Meta Ray-Ban diverse nuove funzioni che potrebbero riaccendere l’interesse del grande pubblico nei confronti di questo particolare prodotto.

I Meta Ray-Ban adesso possono videochiamare ed utilizzare l’intelligenza artificiale

Crediti: Meta

Con una serie di aggiornamenti in arrivo molto presto, gli occhiali smart Meta Ray-Ban guadagneranno la possibilità di effettuare videochiamate tramite WhatsApp e Facebook Messenger, sfruttando ovviamente la videocamera integrata nella montatura. Come ogni prodotto del 2024, anche qui ritroveremo l’intelligenza artificiale, in grado di riconoscere le richieste degli utenti per scattare foto, riconoscere cosa si sta guardando oppure avviare le videochiamate.

Queste nuove funzionalità saranno disponibili dai prossimi giorni inizialmente in versione beta per tutti gli utenti negli Stati Uniti e Canada, mentre i possessori degli occhiali smart nel resto del mondo dovranno probabilmente attendere qualche mese in più. Chi invece non ha acquistato ancora gli occhiali realizzati in collaborazione tra Meta e Ray-Ban potrà godersi le nuove colorazioni in nero con lente verde, rosa con lente rosa e nero con lente blu.

