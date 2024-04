“Nato vecchio”: gli USA criticano Huawei Pura 70 e Kirin 9010

Sul sito ufficiale non ve c’è alcuna traccia, ma è il segreto di Pulcinella che dentro gli smartphone dell’ultima serie Huawei Pura 70 c’è il Kirin 9010. Gli Stati Uniti stanno mettendo i bastoni fra le ruote all’industria cinese dei microchip, impedendone alle sue aziende di servirsi delle tecnologie più avanzate per fabbricarli allo stesso livello del resto del mondo. Nonostante questi sforzi, la divisione semiconduttori HiSilicon ha permesso a Huawei di tornare a farsi i SoC in casa, con risultati che però non sarebbero all’altezza della competizione, secondo gli USA.

Gli Stati Uniti parlano dello stato della Cina nei microchip dopo Huawei Pura 70 e Kirin 9010

Sull’argomento si è esposta ai microfoni di CBS News Gina Raimondo, ministro del Commercio degli Stati Uniti, che già in passato aveva parlato della questione legata a Huawei e ai suoi sviluppi in ambito microchip. In merito al Kirin 9010, il ministro ha tenuto a rimarcare come i limiti delle leggi statunitensi si facciano sentire, con risultati per nulla entusiasmanti per la compagnia cinese.

“Quello che mi dice è che i controlli sulle esportazioni stanno funzionando perché quel chip non è altrettanto buono, […] è anni indietro rispetto a quello che abbiamo negli Stati Uniti. Abbiamo i semiconduttori più sofisticati al mondo. La Cina no.“, ha affermato la Raimondo. Se si guardano benchmark e test eseguiti su Huawei Pura 70 Ultra, le performance fornite dal suo System-on-a-Chip sono tutt’altro che di ultima generazione e paragonabili a microchip di qualche generazione fa.

Il lancio della serie Mate 60 aveva dato l’impressione di una sorta di rinascita di Huawei lato microchip, ma anche in quel caso le prestazioni erano per certi versi deludenti, per un SoC che era stato accusato proprio dal ministro USA di essere stato realizzato in maniera illecita.

Lo scontro tecnologico fra Stati Uniti e Cina ha dato via a un dibattito controverso sulle motivazioni reciproche: secondo gli USA, dare accesso alla Cina alle tecnologie più sofisticate sarebbe un rischio perché le permetterebbe di utilizzarle non esclusivamente in ambito commerciale ma anche militare.

