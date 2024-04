Feiyu Pocket 3 quasi a metà prezzo: è la fotocamera con Gimbal per vlog in 4K!

La fotocamera con stabilizzatore Gimbal Feiyu Pocket 3 è l’accessorio definitivo per i tuoi vlog: perfetta per effettuare riprese impeccabili e immortalare ogni tipo di azione, ora è in super offerta su Banggood con uno sconto quasi a metà prezzo, con tanto di spedizione gratis!

Feiyu Pocket 3 costa quali la metà grazie a quest’offerta lampo di Banggood (con spedizione gratis)

Crediti: Feiyu

Il pacchetto completo Feiyu Pocket 3 comprende sia una fotocamera in alta definizione che un pratico Gimbal, per una stabilizzazione al top anche nei momenti più concitati. La fotocamera può essere utilizzata indipendentemente dal resto del corpo: è leggera e versatile, ed in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di utilizzo (è presente anche un aggancio magnetico). Inoltre parliamo di un sensore IMX577 in grado di effettuare riprese in 4K a 60 fps, con un angolo di visione di 130° e zoom digitale 4X. Ovviamente Feiyu Pocket 3 da il meglio di sé con il modulo Gimbal agganciato: quest’ultimo è altamente versatile e si trasforma anche in un pratico selfie stick.

Il sistema di stabilizzazione a tre assi consente di realizzare video senza vibrazioni, con una qualità top. Tra le funzioni utili troviamo anche il tracciamento intelligente AI: grazie al rilevamento del viso, Pocket 3 segue automaticamente i soggetti in movimento. Il Gimbal è anche in grado di fungere da treppiede mentre il mini display integrato permette di vedere in anticipo il risultato di scatti e riprese. Infine ricordiamo che si tratta di un dispositivo smart, quindi gestibile anche tramite smartphone (con l’app dedicata Feiyu Cam).

Crediti: Feiyu

La fotocamera Gimbal Feiyu Pocket 3 è in offerta lampo su Banggood a 236,3€ con spedizione gratis: si tratta di un prezzo davvero niente male, con uno sconto del 49% rispetto a quello previsto. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

