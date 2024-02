Compare un inedito OnePlus: nuovo modello della serie Nord?

Abbiamo da poco conosciuto il nuovo Nord N30 SE, ma la famiglia OnePlus Nord potrebbe presto allargarsi ulteriormente e dare il benvenuto a un nuovo modello. Non è ancora del tutto certo in quanto siamo di fronte a fughe di notizie e non informazioni ufficiali, ma leak del genere lasciano poco spazio ai dubbi.

Questo potrebbe essere un nuovo modello di smartphone della serie OnePlus Nord

È siglato come CPH2613, “nomignolo” dietro cui si cela questo inedito smartphone OnePlus di cui conosciamo già immagini ed alcune specifiche. I render ci aiutano a capire che dovrebbe trattarsi di un esponente della serie OnePlus Nord, avendo un frame in plastica e un look tutto sommato semplice e in linea con la fascia di prezzo più economica.

Avremmo comunque un pannello piatto AMOLED con punch-hole centrale e un sensore ID ottico integrato al di sotto di esso; sul frame superiore c’è spazio per quello che pare essere un sensore IR o un ingresso mini-jack per le cuffie, mentre sulla destra vediamo i classici tasti fisici per volume e accensione/spegnimento.

Non conosciamo ancora se avrà un SoC Qualcomm o più probabilmente MediaTek, ma sappiamo che avrà una fotocamera principale sul retro da 50 MP f/1.8 con stabilizzazione OIS e una selfie camera da 16 MP f/2.4 con EIS. Non resta che attendere ulteriori indiscrezioni per capire di che smartphone OnePlus possa trattarsi.

