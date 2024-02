Volete l’OLED? I prossimi iPad Pro saranno molto più costosi

Aggiornamento 06/02: nuovi dettagli sull’innalzamento dei prezzi dei prossimi iPad Pro, li trovate nell’articolo.

Al contrario di competitor quali Samsung e Huawei, Apple non ha ancora mai realizzato una variante di iPad Pro dotata di tecnologia OLED, ma ormai è soltanto questione di tempo. Da mesi, si vocifera che il colosso di Cupertino si stia preparando a introdurre questa tipologia di schermi sui suoi tablet più avanzati. Un passo in avanti che sarà ben accolto da molti, ma che allo stesso tempo dovrebbe comportare un corposo aumento dei prezzi.

iPad Pro: l’adozione della tecnologia OLED alzerà non di poco i prezzi di vendita

Crediti: MacRumors

Prendendo per buone le voci di corridoio riportate in Sud Corea dal leaker yeux1122, la gamma iPad Pro OLED avrà prezzi a partire da 1.500$ da 11″, salendo poi a 1.800$ e 2.000$ per le varianti più ampie di display da 12,9″ e capienti di memoria, in linea con i 1.500/1.800$ spuntati in rete quasi un anno fa. Un aumento del +60/80% dovuto principalmente dalla sostituzione dei pannelli Liquid Retina (IPS LCD e Mini LED) in favore di quelli OLED, considerato che negli USA l’attuale modello da 11″ parte da 799$ e quello da 12,9″ da 1.099$.

Tuttavia, una più recente indiscrezione rivela che l’aumento di prezzi potrebbe essere inferiore a quanto precedentemente trapelato. L’ultimo report parla di un aumento di 160$, il ché porterebbe iPad Pro da 11″ a circa 959$ e quello da 12,9″ a circa 1.259$.

La tecnologia OLED non sarà l’unica novità nei prossimi iPad Pro: per esempio, dovrebbe essere aggiunto il supporto alla ricarica MagSafe, ma anche memorie più capienti e scocche più sottili e leggere; inoltre, si vocifera anche l’introduzione di una nuova Magic Keyboard dal trackpad più ampio per avvicinarlo ai MacBook.

