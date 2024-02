Realme 12 Pro+ in versione Transparent: il CEO getta l’amo

La compagnia cinese sembra in procinto di lanciare un nuovo smartphone caratterizzato da una scocca trasparente. Il capo di Realme Europa, Francis Wong, ha pubblicato una foto criptica che sta stuzzicando la fantasia degli appassionati. Realme 12 Pro+, fresco di lancio in alcuni mercati Global, arriverà in versione Transparent?

Realme 12 Pro+ con scocca trasparente: in arrivo una versione speciale?

Crediti: Realme

Il nuovo dispositivo mostrato da Francis Wong sembra essere proprio Realme 12 Pro+; tra i commenti c’è chi punta il dito in direzione di Realme GT 5 Pro, ma è improbabile che si tratti di quest’ultimo. Il dispositivo impugnato dal CEO della divisione europea del brand presenta un modulo fotografico circolare arricchito da una lunetta dentellata dorata; si tratta di un tocco di classe che arriva dalla collaborazione con Ollivier Savéo, designer internazionale celebre per la progettazione di orologi di lusso e gioielli e per le collaborazioni con marchi del calibro di Rolex, Roger Dubuis, Piaget, Breitling e Quentin. Quindi il dispositivo è proprio Realme 12 Pro+, vista anche la presenza di un teleobiettivo a periscopio.

Have been using this device for 1 week.

Suggest me where to launch it first. pic.twitter.com/S0Bsg2Bpsj — Francis Wong (@FrancisRealme) February 4, 2024

Il dirigente mostra quindi una versione di Realme 12 Pro+ dotata di una scocca trasparente, in netto contrasto con le varianti lanciate sul mercato. Queste, infatti, sono disponibili solo con retro in eco-pelle, nei colori Submarine Blue, Navigator Beige e Explorer Red. Resta da vedere se questa misteriosa edizione Transparent arriverà effettivamente sul mercato, oppure si tratta di un modo per anticipare l’arrivo di nuove colorazioni (con back cover in vetro).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le