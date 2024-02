San Valentino: le migliori idee regalo tech per stupire il vostro Lui

San Valentino sta arrivando, è quindi giunto il momento di pensare ad un regalo che possa piacere e stupire il vostro fidanzato o marito. Grazie a questa nostra guida all’acquisto potrete dare un’occhiata ad una selezione di prodotti che abbiamo pensato per rendere indimenticabile la festa degli innamorati.

San Valentino 2024: le migliori idee regalo tech per lui

Crediti: Canva

San Valentino è l’occasione perfetta per celebrare l’amore verso il proprio partner scambiandosi doni e segni d’affetto. Nel corso degli anni i classici cioccolatini e fiori hanno lasciato spazio a regali tech che possono sempre tornare utili, come smartphone, smartwatch, tablet e gadget tecnologici. In questa nostra selezione troverete sicuramente il regalo perfetto per il vostro lui, con tante opportunità per ogni fascia di prezzo!

Smartphone

Crediti: Redmi

Uno dei regali sicuramente più apprezzati è un nuovo smartphone: se i vostro ragazzo o vostro marito continua ad utilizzare anche quel telefono comprato diversi anni fa con diversi acciacchi che inizia a sentire il peso dell’età, forse è arrivato il momento di farlo passare alla nuova generazione di smartphone.

Abbiamo scelto per voi quattro diversi prodotti, divisi sostanzialmente per fasce di prezzo: partiamo da Xiaomi POCO X6, un colpo sicuro per chi vuole spendere poco ma ottenere buone prestazioni. Per chi invece vuole salire di livello, abbiamo pensato a Xiaomi Redmi Note 13 Pro, mentre se non volete porvi limiti abbiamo scelto anche il nuovo Google Pixel 8. Menzione d’onore per gli appassionati Apple, con iPhone 15 Pro Max che arriva addirittura in sconto.

Smartband e Smartwatch

Crediti: CMF

I dispositivi smart indossabili sono sempre più popolari tra uomini e donne di ogni età. C’è chi li utilizza per monitorare le attività sportive, controllare i parametri vitali oppure semplicemente ricevere le notifiche al polso e controllare l’orario con simpatici quadranti personalizzati. Anche in questo caso, abbiamo scelto per voi una selezione dei migliori smartwatch e smartband suddivisi per fascia di prezzo.

Si parte con l’intramontabile Xiaomi Band 8, una delle smartband più famose arrivata oramai alla sua ottava edizione. Chi ama gli orologi più grandi, però, con il modello CMF Watch Pro, anch’esso presente nella nostra selezione, andrà proprio a colpo sicuro (con speaker e microfono incluso per rispondere alle chiamate!). Salendo di livello (e prezzo) troviamo il Samsung Galaxy Watch 6, mentre per gli appassionati Apple abbiamo scelto il nuovissimo Apple Watch Series 9.

Cuffie True-Wireless & Speaker

Crediti: Redmi

Se il vostro uomo è appassionato di musica oppure utilizza spesso il telefono per lunghe chiamate di lavoro (magari anche in movimento o in macchina) apprezzerà sicuramente come regalo un paio di nuove cuffie TWS. Per l’occasione abbiamo scelto cinque diversi prodotti adatti un po’ a tutte le tasche.

Si parte dalla Xiaomi Redmi Buds 4 Lite che offrono le funzionalità basiche ad un ottimo prezzo, passando poi alle HUAWEI FreeBuds SE 2. Salendo di livello troviamo le nuove Xiaomi Redmi Buds 5 Pro, affiancate dalle JBL Wave 300 per chi ama ascoltare musica e non vuole rinunciare alla qualità. Anche qui una menzione d’onore per le AirPods (3rd gen), per tutti i possessori di iPhone o iPad.

Tablet

Crediti: Xiaomi

Se il vostro fidanzato o marito possiede già uno smartphone di ultima generazione, potrebbe essere interessato ad un tablet da utilizzare per la fruizione dei contenuti multimediali oppure per lavorare da casa o in mobilità. La nostra selezione, in questo caso, mantiene sempre prezzi abbastanza contenuti, in quanto si tratta contestualmente di un dispositivo da affiancare allo smartphone e non necessariamente da utilizzare come daily-driver.

Partiamo con un tablet davvero molto apprezzato ultimamente: il nuovo Xiaomi Pad 6 che offre buono prestazione ad un prezzo davvero super. Tornando tra i brand cinesi più popolari, abbiamo scelto per voi Lenovo Tab M10 Plus e Honor Pad X9, ma se il vostro uomo possiede già un iPhone sarà sicuramente interessato a completare l’esperienza d’uso con un iPad (10th gen).

Gadget

Non solo dispositivi, ma anche gadget! Il vostro fidanzato o marito potrebbe essere un “tech savvy” ed essere già in possesso di smartphone, tablet e smartwatch di ultima generazione. Come salvarsi quindi? Ecco una selezione di gadget che potrebbero far felice il vostro uomo!

Partiamo con un zainetto tech, in cui è integrata la possibilità di collegare facilmente una power bank per ricaricare il telefono con il cavo tramite lo scompartimento predisposto. Ma lo zainetto è nulla senza una power bank, abbiamo quindi scelto per voi la Charmast da 26800 mAh! Se invece siete stanchi di aver a che fare con il disordine, abbiamo selezionato due docking station, di cui una studiata appositamente per iPhone con MagSafe. Infine, come bonus, troviamo il gonfiatore smart di Xiaomi: un must-have per tutti i possessori di auto e moto.

Se siete interessati ad idee regalo più generiche che non riguardino necessariamente il mondo tech, vi segnaliamo questo approfondimento sui possibili regali da fare a San Valentino.

