OPPO lancia un servizio di Power Bank a noleggio, per non restare mai senza batteria

La compagnia cinese si sta godendo il successo della nuova serie Find X7, mentre sono già iniziati i leak sul futuro della gamma Reno. Tra uno smartphone e l’altro non mancano servizi pensati per ingolosire gli utenti anche se purtroppo si tratta spesso di novità presenti solo in patria (come in questo caso). OPPO ha lanciato in Cina il programma Super Flash Charge Membership, che permette di non restare mai a secco con lo smartphone. Come? Con dei Power Bank a noleggio!

OPPO ha lanciato il programma Super Flash Charge Membership in Cina, con Power Bank a noleggio (gratis)

Crediti: OPPO

Il nuovo servizio di Power Bank a noleggio di OPPO è stato annunciato direttamente tramite Weibo, il social cinese per eccellenza. Si tratta di una novità ghiotta, anche se limitata a varie città cinesi: tramite il programma Super Flash Charge Membership basta entrare in uno store ufficiale OPPO e prendere una delle Power Bank con tecnologia SuperVOOC da 33W a disposizione degli utenti. E il bello è che si tratta di un servizio gratuito per i membri in possesso di una carta fedeltà OPPO, i quali possono beneficiare di un tempo di ricarica fisso ogni settimana. Con la carta diamante sono disponibili 5 ore di noleggio a settimana, mentre i possessori delle carte oro, argento e base possono sfruttare rispettivamente 3 ore, 2 ore e 1 ora di noleggio.

Crediti: OPPO Crediti: OPPO

Ogni Power Bank ha una potenza di 33W ed una batteria da 8.000 mAh e viene distribuito tramite un’apposita stazione presente nei principali OPPO Store cinesi. Inoltre è possibile anche noleggiare i dispositivi per un prezzo di 1 CNY per 30 minuti (circa 0,13€). Di certo si tratta di un’iniziativa utile (e per di più gratis), perfetta per non restare mai senza batteria.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le