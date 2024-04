Samsung Galaxy Z Fold 6 e Flip 6: ancora leak sulle novità dei futuri foldable

La prossima era di smartphone pieghevoli dalla Sud Corea saranno Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, e come ogni prodotto di punta i leak si sprecano. Le voci di corridoio finora apparse sui social ci permettono di avere un assaggio alquanto nutrito di quelle che saranno le loro novità, sia in termini di scheda tecnica che di aspetto estetico.

Un nuovo leak colpisce Samsung Galaxy Z Fold 6 e Flip 6, fra memorie e colori

Flip 6 storage options – 256/512 GBs

Fold 6 storage options – 256/512/1024 GBs — Ross Young (@DSCCRoss) April 22, 2024

La configurazione hardware non sarà troppo mutata rispetto al passato, come afferma l’insider Ross Young. Samsung Galaxy Z Flip 6 sarebbe disponibile nei tagli di memoria interna da 256/512 GB, mentre il più pregiato Z Fold 6 in quelli da 256/512 GB/1 TB, gli stessi disponibili per gli attuali modelli pieghevoli.

Ross Young di DSCC prosegue anche parlando di colorazioni, con il flip phone che verrebbe venduto nelle versioni Light Blue, Mint (Light Green), Silver Shadow (Silver) e Yellow, con tasti fisici che sarebbero colorati in tinte Crafted Black, Peach e White. Per quanto riguarda il nuovo Fold, le colorazioni sarebbero Navy (Dark Blue), Light Pink e Silver Shadow (Silver), con tasti Crafted Black e White.

Questi potrebbero non essere gli unici smartphone pieghevoli che Samsung avrebbe previsto per il suo pubblico: assieme a Z Fold 6 e Z Flip 6 ci sarebbe infatti un modello ancora più costoso, chiamato Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra.

