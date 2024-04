Dove comprare Huawei Pura 70 Ultra: splendido e controverso!

Il colosso tecnologico cinese ha rinnovato la serie P con una svolta: un cambio di nome ed un look totalmente rinnovato. Ora la famiglia di dispositivi si presenta come serie Pura 70, con ben quattro modello all’attivo di cui una versione Ultra con caratteristiche stellari. Scopri dove comprare Huawei Pura 70 Ultra, il nuovo super flagship del colosso tecnologico cinese (in sconto con Coupon Esclusivo)!

Huawei Pura 70 Ultra: dove comprare il nuovo super flagship del colosso cinese

Crediti: Huawei

Rispetto ai fratelli minori, Huawei Pura 70 Ultra presenta un look leggermente modificato, pur restando nei nuovi canoni estetici della serie. Il top di gamma presenta un ampio schermo da 6,8″ con punch hole centrale, una tripla fotocamera da 50 + 40 + 50 MP (con un sensore principale da 1″ e apertura variabile) e monta il chipset Kirin 9010. Ovviamente non manca una capiente batteria con ricarica rapida (da 100W), anche con il supporto a quella wireless (da 80W). Insomma, un flagship con tutti i crismi che di certo non deluderà gli appassionati. Per saperne di più dai un’occhiata al nostro approfondimento oppure continua a leggere per scoprire dove comprare Huawei Pura 70 Ultra!

GizTop

Lo smartphone è disponibile all’acquisto su GizTop, e-commerce che si è sempre rivelato sicuro ed affidabile, con la possibilità di pagare con PayPal; inoltre abbiamo collaborato con lo stesso in varie occasioni. Per quanto riguarda il telefono, a bordo troviamo HarmonyOS 4.2 in versione cinese e – come riportato dallo store – si tratta di un software multilingue che comprende anche l’italiano. Il dispositivo, quindi, è un modello China ed arriva con i Huawei Mobile Services (HMS); non supporta i servizi Google e il Play Store, proprio come avviene anche nei mercati occidentali. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Lingua – Italiano

– Italiano Servizi Huawei HMS

HMS Aggiornamenti OTA

Comunicazione satellitare

Bande supportate 4G – FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26 5G – non riportato dallo store, ma sappiamo che il Kirin 9010 presenta la connettività 5G



