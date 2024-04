Realme C65 sarà l’entry level 5G più veloce, a poco più di 100€

La compagnia cinese ha annunciato l’arrivo del suo prossimo entry level per il mercato Global (per ora solo in India), un dispositivo che si preannuncia parecchio interessante. Realme C65 5G, infatti, sembra avere delle specifiche da non sottovalutare e sarà proposto ad un prezzo davvero stracciato.

Realme C65 5G tra immagini e specifiche: avrà un chipset MediaTek nuovo di zecca

Crediti: Realme

Al momento Realme C65 5G non ha ancora una data di presentazione, ma l’uscita è vicina. Il telefono sarà proposto in vendita ad un prezzo inferiore alle 10.000 INR, ossia meno di 112€ al cambio attuale. Inoltre un corposo leak ha già anticipato design e specifiche dello smartphone, che avrà dalla sua uno schermo LCD da 6,67″ con refresh rate a 120 Hz, fino ad un massimo di 625 nit di luminosità (con un minimo di 1 nit), un corpo con certificazione IP54, 7,98 mm di spessore ed un peso di 190 grammi, 6/128 GB di memorie. Il tutto alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 15W.

Crediti: Sudhanshu1414 (X/Twitter)

Per quanto riguarda il chipset che troveremo a bordo, Realme C65 5G dovrebbe essere il primo telefono mosso dal Dimensity 6300. Il SoC è stato presentato nelle scorse ore da MediaTek: si tratta di una soluzione octa-core realizzata a 6 nm con 2 x 2.4 GHz Cortex A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex A55, una GPU ARM Mali G57 MC2, il supporto alla RAM LPDDR4X e storage UFS 2.2. Osservando design e specifiche è impossibile non notare una miriade di somiglianze con un altro smartphone del brand. Realme C65 5G sembra in tutto e per tutto un rebrand di Realme 12X (versione China), fatta eccezione per il chipset. Infine ricordiamo anche dell’esistenza di Realme C65 4G, versione solo LTE.

Realme C65 5G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 162,95 x 75,45 x 7,89 mm per 190 grammi

Certificazione IP54

Display LCD da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.200 Hz e luminosità fino a 625 nit

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.200 Hz e luminosità fino a 625 nit Lettore d’impronte laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 6300 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,4 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G57 MC2

6 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di memoria UFS 2.2

di memoria UFS 2.2 Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 15W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, Speaker stereo

Fotocamera da 50 + 2 MP f/1.8-2.4 con profondità di campo

f/1.8-2.4 con profondità di campo Selfie camera da 8 MP f/2.1

f/2.1 Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

