Con Maxfind Max UNO anche lo skateboard diventa elettrico: divertimento e praticità green!

Crediti: Maxfind

Maxfind Max UNO è lo skateboard elettrico versatile, utile per spostamenti rapidi e green, ma anche per offrire tanto divertimento. Il veicolo è dotato di un corpo compatto e leggero ed è facilissimo da trasportare; tuttavia supporta un carico massimo di 65 kg, quindi non è per tutti. Sono presenti un motore da 350W (per una velocità massima di 25 km/h), pneumatici da 3″, un pratico telecomando per i controlli da remoto ed una batteria da 1.9 Ah 36V (99 Wh) targata Samsung. Il dispositivo è certificato IPX5 ed è in grado di affrontare salite fino al 10% di pendenza; l’autonomia è di circa 19 km. La parte inferiore è caratterizzata da una texture in fibra di carbonio mentre la pedana superiore è realizzata con un materiale anti-graffio.

Crediti: Maxfind

Lo skateboard elettrico Maxfind Max UNO è in offerta lampo a 328€ su Banggood, con tanto di spedizione gratis dall’Europa. Un veicolo elettrico compatto, facile da trasportare e in grado di offrire tanta utilità e tanto divertimento: insomma, di certo una soluzione diversa dal solito! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

