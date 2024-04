Microsoft lancia Phi-3: potente come ChatGPT, ma piccolo e adatto agli smartphone

Microsoft ha lanciato oggi Phi-3 Mini, il primo di tre nuovi modelli di linguaggio che la compagnia statunitense pubblicherà nel corso delle prossime settimane. Questa nuova AI offre la stessa potenza computazionale di GPT-3.5 ma è abbastanza piccola da poter essere eseguita in locale anche sugli smartphone. Le intelligenze artificiali, quindi, diventano sempre più piccole e potenti, tanto da non richiedere più l’interazione con il cloud.

Phi-3 Mini di Microsoft è potente quanto GPT-3.5, ma funziona in locale anche sugli smartphone

Crediti: Microsoft

Phi-3 Mini è addestrato su un dataset relativamente più piccolo rispetto a quelli utilizzati per LLM come GPT-4, ma può comunque contare su 3.8 miliardi di parametri. Questo piccolo modello di linguaggio eseguibile anche in locale su smartphone può essere provato a partire da oggi su Azure, Hugging Face e Ollama, mentre Microsoft rilascerà Phi-3 Small e Phi-3 Medium nel corso delle prossime settimane. I tre modelli si differenziano principalmente per la quantità di istruzioni che possono capire.

Phi-3 Mini: 3.8 miliardi

Phi-3 Small: 7 miliardi

Phi-3 Medium: 14 miliardi

La particolarità di Phi-3, tuttavia, risiede nel suo addestramento: questo modello di linguaggio infatti è stato allenato utilizzando delle storie per bambini di più di 3000 parole generate da altre intelligenze artificiali.

