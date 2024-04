Su Photoshop arriva l’AI generativa di Firefly 3: adesso in beta

A quasi un anno dall’arrivo dell’intelligenza artificiale in Photoshop, Adobe annuncia oggi le nuove funzionalità con AI in arrivo nel più celebre programma di fotoritocco al mondo. Grazie al nuovo Firefly 3, Photoshop guadagna oggi la possibilità di creare da zero delle immagini (proprio come avviene con DALL-E 3 e AI simili), con la capacità di aggiungere oggetti e figure a quelle già esistenti.

Dopo il riempimento con AI, su Photoshop arriva anche la generazione delle immagini

Disponibile da oggi in versione beta, Photoshop con Firefly 3 può avvalersi di numerosi nuovi strumenti che permettono di usufruire dell’intelligenza artificiale a 360 gradi. Grazie alla nuova funzione “Generate Image” gli utenti possono descrivere con il testo il tipo di immagini di cui hanno bisogno, per vederla poi generata dall’AI messa a punto da Adobe. Con questo nuovo strumento sarà possibile aggiungere anche oggetti alla scena oppure modificare lo sfondo.

Tutte le immagini create con l’intelligenza artificiale includeranno il marchio “Content Credentials” che includerà tutte le informazioni sulla generazione del file. In questo modo Adobe punta a combattere la disinformazione che può essere creata tramite l’AI, permettendo agli utenti di leggere i metadata con tutti i dettagli sull’immagine.

Le nuove funzioni sono disponibili da oggi in Photoshop Beta, che può essere installato ed utilizzato soltanto tramite un abbonamento Creative Cloud.

