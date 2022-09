Xiaomi Projector Mini: il proiettore più compatto, ma la qualità è premium

La linea di proiettori smart di Xiaomi è nota e apprezzata, anche per la capacità di ripetersi di volta in volta ed il Projector Mini ne è l'esempio. Il nuovo modello si distingue per compattezza e caratteristiche di alto livello, come dimostra anche il prezzo a cui è proposto.

Xiaomi Projector Mini: tutte le qualità del nuovo proiettore smart

Il nuovo Projector Mini, come rivela il nome, è un dispositivo molto compatto e facile dunque da portare nel proprio zaino. Infatti, abbiamo misure da 9.5 x 9.8 x 15.3 cm, con un peso di appena 1.2 kg. A dispetto di ciò, le proprie caratteristiche lo rendono un prodotto che possiamo definire effettivamente premium.

Si parte da un'autonomia di più di 2 ore di riproduzione continua, mentre per la parte hardware abbiamo un chip Quad-Core Amlogic T972 a 12 nm, condito da 2 GB RAM e 16 GB di storage per le applicazioni utili allo streaming. Il Mini proiettore Xiaomi supporta una risoluzione nativa 720p con un flusso di luce da 250 ANSI Lumen. Per l'audio, questo modello trova uno speaker da 8W con tecnologia sonora virtuale WANOS. Non mancano infine HDMI, USB, jack per cuffie, XiaoAI e tecnologia OneTouch NFC.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Projector Mini arriva nel mercato cinese ad un prezzo medio-alto per la categoria, visto che costa circa 347€ (2.399 yuan) ma per ciò che offre, possiamo definirlo onesto. Non sappiamo se Xiaomi, come successo con altri modelli, lo porterà anche in Italia, ma sarebbe curioso vederlo con Android TV integrato.

