ADO EBIKE: la campionessa di badminton Yvonne Li è la nuova brand ambassador globale

Yvonne Li, classe 1998, campionessa di badminton individuale in Germania e membro della squadra nazionale tedesca. È lei la brand ambassador scelta da ADO per rappresentare la qualità e l'essenza di tutti i suoi prodotti, che da sempre si distinguono per lo spiccato senso di sfida e la ricerca dell'eccellenza.

ADO sceglie la campionessa Yvonne Li come portavoce globale del brand

La cerimonia ha avuto luogo lo scorso 12 Novembre presso la BSV Eggenstein-Leopoldshafen e.V Badminton Hall in Germania e ha visto anche la partecipazione della SGS, una delle più importanti aziende di controllo e certificazione di qualità e integrità dei prodotti.

Per chi non lo sapesse, infatti, quello di ADO EBIKE è il primo laboratorio del settore ad essere stato autorizzato dallo standard di certificazione internazionale SGS (lo stesso che garantisce i prodotti HUAWEI, TCL e Haier). Tutto ciò che esce dal laboratorio, dunque, sono prodotti di altissima qualità che sono stati sottoposti a molteplici test prima di essere immessi sul mercato e che soddisfano gli standard internazionali.

Nel corso dell'evento, ADO e Yvonne Li hanno firmato un contratto di sponsorizzazione, rendendo ufficialmente la campionessa di badminton la portavoce globale del brand. Atleta riconosciuta a livello mondiale, nonché un'appassionata della vita e delle attività all'aria aperta e persona di successo, ADO non poteva scegliere un brand ambassador più azzeccato per promuovere uno stile di vita più libero e salutare, percorribile con una delle tante biciclette elettriche prodotte dall'azienda.

ADO EBIKE ha anche aderito ufficialmente all'Associazione economica sino-tedesca Baden-Württemberg (CNBW), e nel corso dell'evento il primo vicepresidente dell'associazione, Bernhard Weber, insieme al CEO di ADO Germania, Chen Haihua, hanno firmato l'accordo di adesione.

Ma non finisce qui: l'evento ha visto anche la partecipazione di Pan Zhengming, Direttore dell'Ufficio Cinese della Provincia di Jiangsu in Germania, che ha ricordato che quest'anno ricorre il 50° anniversario dell'instaurazione di relazioni diplomatiche tra Cina e Germania. Nel corso di questi anni, la Cina e la Germania hanno goduto di una fruttuosa cooperazione in vari campi come la politica, l'economia, la scienza, la tecnologia, la cultura e l'istruzione, e la Cina è diventata il principale partner commerciale della Germania per sei anni consecutivi.

Realtà come quella di ADO sono molto apprezzate in Germania: non solo perché portano prodotti di qualità, ma anche perché ricoprono una grande responsabilità sociale, realizzando prodotti adatti alla mobilità a basse emissioni di carbonio e contribuendo allo sviluppo economico di entrambi i paesi.

A partire da questo momento, ADO collaborerà assiduamente con Yvonne Li per creare e promuovere uno stile di vita sano ed energico, incoraggiando le persone ad adottare un approccio più positivo e green nei confronti della vita. La collaborazione porterà anche al lancio della seconda generazione di e-bike, con cinque nuove collezioni: ADO Air, Jingle, DECE, Beast e Oasis.

L'intera serie di prodotti sarà aggiornata con i sistemi di controllo ADO Smart e G-drive, creando prodotti più all'avanguardia per diversi scenari e fornendo soluzioni più vicine alle esigenze di guida degli utenti.

