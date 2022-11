Redmi K60 avrà uno stile tutto nuovo? Sì, secondo un concept render

Dopo il debutto dei nuovi modelli destinati alla fascia media di Xiaomi, ora si attende con entusiasmo il lancio dei prossimi top di gamma targati Redmi. La presentazione è attesa entro fine anno, non mancano leak ed indiscrezioni, eppure al momento il design di Redmi K60 e K60 Pro è ancora un mistero. Quale potrebbe essere il look dei futuri flagship?

Redmi K60 in un concept render: ecco come potrebbe essere il nuovo top!

K60 (concept render)

La risposta a questa domanda arriva da Weibo, noto social cinese (e vero e proprio focolario di leak ed anticipazioni). Un insider ha pubblicato un recap delle specifiche attesa per la serie Redmi K60, il tutto accompagnato da un'immagine che raffigurerebbe il design. Ovviamente si tratta di un concept render, quindi da prendere come una semplice “interpretazione” dell'autore.

K50

Il look di Redmi K60 e K60 Pro sarà davvero così? No, ma il leaker potrebbe aver realizzato il suo concept sulla base di informazioni “rubate”. Comunque, come al solito vi invitiamo a prendere queste immagini fronte/retro come semplici concept, in attesa di saperne di più.

K40

Tuttavia possiamo fare una riflessione: il design della serie K50 si è staccato di netto da quello della gamma K40, con notevoli differente sul fronte estetico. Di conseguenza è lecito ipotizzare che avremo ancora una volta uno stile tutto nuovo, magari con un ritorno alla fotocamera “rettangolare”.

Non resta che attendere dettagli ufficiali da Xiaomi, o delle immagini leak credibili. Nel frattempo, per saperne di più su Redmi K60, eccovi il nostro approfondimento sulla gamma e sulla versione da Gaming.

