Huawei Week: offerte lampo, coupon fino a -150€ e bundle per i saldi tech

I saldi invernali tech arrivano anche su Huawei Store con una promozione che conosciamo bene. L'e-commerce, come da tradizione visto il periodo dell'anno, ha dato il via all'evento Huawei Week: tanti giorni di offerte, flash sale, coupon, bundle, con una miriade di occasioni per risparmiare sul meglio della tecnologia e dell'ecosistema targato Huawei!

Huawei Week: al via i saldi invernali tech con il meglio dell'ecosistema in offerta

Una volta entrati nella pagina dedicata alle offerte Huawei Week vi troverete di fronte a molteplici sezioni. Per prima cosa ci sono le offerte lampo: qui sono presenti le occasioni flash sale da prendere al volo, disponibili solo per un periodo di tempo limitato. Ovviamente c'è spazio anche per i nuovi prodotti, spesso acquistabili con un ghiotto bundle: Huawei MatePad SE 10.4, il nuovo tablet fresco di lancio, viene proposto con Folio Cover in regalo 200 GB per 3 mesi su Huawei Cloud. Tra le novità del momento troviamo anche le FreeBuds 5i, auricolari TWS con ANC e qualità audio top.

Troviamo poi una sfilza di offerte su smartwatch, monitor, tablet, notebook e tanto altro ancora, con bundle o prodotti consigliati a prezzo scontato. Per tutto il periodo promozionale sono disponibili vari coupon, per prezzi ancora più invitanti.

🎟 Coupon: AGENNAIO5 💶 Sconto del 5% su tutti i prodotti



🎟 Coupon: A20EUR0 💶 Sconto di €20 per ordini superiori ai €200 👉🏻 Valido per WATCH GT3 series, WATCH GT3 Pro series, WATCH GT3 SE



🎟 Coupon: A60EUR0 💶 Sconto di €60 per ordini superiori ai €500 👉🏻 Valido per MateView Wireless, MatePad Pro 12.6



🎟 Coupon: A150EURO 💶 Sconto di €150 per ordini superiori ai €1000 👉🏻 Valido per Mate 50 Pro, Mate Xs 2 e MateBook X Pro 2022



Per scoprire tutte le occasioni della Huawei Week date un'occhiata alla pagina principale dell'evento: il meglio dell'ecosistema del brand cinese viene proposto a prezzo scontato, quindi questo è il momento perfetto per rinnovare il proprio terminale o per passare a Huawei!

