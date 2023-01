Surface Duo 3 potrebbe essere il primo foldable di Microsoft

In queste ore sono emerse online alcune nuove informazioni su quello che potrebbe essere il futuro della linea Surface Duo di Microsoft. Secondo alcune fonti autorevoli, l'azienda di Redmond starebbe pensando di abbandonare l'attuale doppio schermo e cerniera a 360° in favore dei più popolari schermi pieghevoli.

Addio al doppio schermo: i nuovi Surface Duo di Microsoft avranno display foldable

Zac Bowden, noto giornalista di settore, ha lanciato alcune indiscrezioni secondo le quali Microsoft avrebbe accantonato il progetto di design del nuovo Surface Duo dopo aver ultimato la progettazione. Il doppio schermo con cerniera a 360°, peculiarità della linea Surface Duo, sarà sostituito dai ben più popolari schermi pieghevoli che stanno invadendo il mercato degli smartphone.

Surface Duo 3 (nome che probabilmente verrà sostituito, a questo punto) potrebbe avere un design molto più simile a dispositivi come vivo X Fold e Honor Magic Vs, con una cerniera a 180°, schermo interno pieghevole e display esterno.

Tuttavia, Microsoft negli ultimi mesi è registrato un brevetto per uno schermo pieghevole a 360°, chissà quindi che non avvenga una vera e propria rivoluzione anche in questo campo. L'azienda statunitense, inoltre, potrebbe tornare prepotentemente sul mercato degli smartphone con nuovi telefoni Android che sfrutteranno l'ecosistema Microsoft (Outlook, OneDrive, Edge, ect.).

